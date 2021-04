Concertone del Primo maggio 2021, dalla scaletta alla location: tutto ciò che c’è da sapere

Il concerto del Primo maggio 2021 sarà live dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. Scopriamo tutti i dettagli, dalla scaletta agli ospiti.

Nonostante anche il 2021 sia stato un anno difficile a causa del Coronavirus, il concerto del Primo maggio si terrà: sarà live, su un palco, dal vivo. Ci sarà ovviamente un numero molto limitato di pubblico, composto per lo più da giornalisti ed ospiti del mondo dei sindacati, visto che, come sempre, il Concertone è voluto e sponsorizzato da Cgil Cisl e Uil per celebrare la Festa dei lavoratori.

Concertone del Primo maggio: dove vederlo

Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, sabato 1 maggio dalle 16.30 alle ore 19 e dalle ore 20 alle ore 24. Lo spettacolo sarà anche disponibile, per chi non potesse vederlo dal vivo, ma voglia recuperarlo, su RayPlay, dove è possibile comunque seguire la diretta.

Un cambiamento sul quale va subito posta l’attenzione è la location: non ci troviamo come al solito in Piazza San Giovanni, ma nella Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica, un complesso multifunzionale di Roma.

Chi condurrà il concertone del Primo maggio?

Conduttori per il quarto anno di fila, Ambra Angiolini accompagnata da Stefano Fresi e Lillo Petrolo. Proprio Ambra ha detto che:

“Quest’anno possiamo permetterci di pensare ad una ripartenza, anche se ancora lontana da quello che avremmo voluto davvero. Sono comunque motivata a partecipare e a godermi lo spettacolo che si riaccende. Augurandoci che le risposte siano dominanti sulle domande e che la rabbia sia solo per non aver trovato posto al Concertone”.

Infatti, lo slogan scelto per questa edizione è non a caso L’Italia si cura con il lavoro: un vero e proprio grido di speranza e di ripartenza, vista la crisi economica che la pandemia da Covid ha portato in Italia.

Concertone del Primo maggio: la scaletta dei cantanti

Non tutti gli artisti si esibiranno dal vivo, alcuni saranno, infatti, in collegamento o addirittura saranno in onda grazie a contributi registrati.

Ad aprire le danze alle ore 20 sarà Antonello Venditti, con Roma Capoccia e Notte prima degli esami. A seguire si esibiranno durante la serata:

Piero Pelù

Noel Gallagher

Alex Britti

Après La Classe & Sud Sound System

Balthazar

Edoardo Bennato

Bugo

Chadia Rodriguez feat. Federica Carta

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Ermal Meta

Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara

Fasma

Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote

Fedez

Folcast

Francesca Michielin

Francesco Renga

Gaia

Gaudiano

Ghemon

Gianna Nannini e Claudio Capéo

Ginevra

Gio Evan

Il Tre

L’orchestraccia

La Rappresentante Di Lista

LP

Madame

Mara Sattei

Max Gazzè & The Magical Mystery Band

Michele Bravi,

Modena City Ramblers

Motta

Nayt

Noemi

Orchestra Multietnica di Arezzo con Magherita Vicario

The Zen Circus

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

Wrongonyou

Sarà Noel Gallagher, ex Oasis, invece, l’ospite internazionale della serata.

Infine, ci saranno anche Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino): stiamo parlando degli artisti vincitori del contest 1MNEXT. Tra questi, durante la diretta, verrà proclamato il vincitore assoluto.