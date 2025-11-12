Condanna dell'ex sindaco Petrucci per la tragedia del crollo del campanile di Accumoli: Le conseguenze legali e sociali

Il crollo del campanile di Accumoli ha comportato una condanna per disastro colposo nei confronti dell'ex sindaco Stefano Petrucci. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza strutturale e sulla gestione del patrimonio architettonico nella regione.

È passato del tempo da quel tragico evento del 24 agosto 2016, quando un violento terremoto colpì la zona di Accumoli, causando danni inestimabili e perdite umane devastanti. La Corte d’Appello di Roma ha recentemente emesso una sentenza che segna un passo importante nella ricerca di giustizia per la famiglia Tuccio, vittima del crollo del campanile.

La famiglia Tuccio, composta da Andrea, Graziella e i loro due bambini, Stefano e Riccardo, è stata spazzata via da un evento che avrebbe dovuto essere evitato. L’ex sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, è stato condannato a otto mesi di reclusione per disastro colposo, mentre la posizione dell’ingegnere Matteo Buzzi, coinvolto nel progetto di ristrutturazione, è stata confermata come innocente.

Il crollo del campanile: cause e responsabilità

Il crollo del campanile della Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo, noto anche come chiesa di San Francesco, non è stato un evento isolato. I giudici hanno stabilito che la torre campanaria era già stata compromessa da precedenti sismi e non era stata adeguatamente messa in sicurezza. La sentenza ha messo in luce le responsabilità non solo dell’ex sindaco, ma anche di enti locali e governativi.

Assoluzione per Matteo Buzzi

In un contesto in cui la responsabilità è stata ricercata in più direzioni, l’ingegnere Matteo Buzzi ha ottenuto l’assoluzione. Il tribunale ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. Questo risultato ha sollevato dibattiti accesi sulla gestione della sicurezza pubblica e sulla preparazione delle infrastrutture in zone sismiche.

Implicazioni della sentenza

La condanna di Petrucci, sebbene di breve durata, rappresenta un riconoscimento delle gravi negligenze che hanno portato alla morte di una famiglia. Il tribunale ha stabilito che anche il Comune di Accumoli e altri organi governativi come la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno dovranno contribuire al risarcimento dei danni alle parti civili.

La sentenza è stata accolta con soddisfazione da Massimiliano Tuccio, il fratello di Andrea, che ha dichiarato: “Giustizia è fatta. Non me lo aspettavo. Sono stati dieci anni di battaglia”. Queste parole evidenziano non solo la sofferenza di una famiglia, ma anche la determinazione nel cercare giustizia per le vittime di un evento tragico.

Una lunga battaglia legale

Il percorso legale che ha portato alla condanna di Petrucci è stato lungo e complesso. La prima sentenza aveva assolto lui e altri cinque imputati, ma il ricorso ha riaperto il caso, portando a un nuovo esame delle prove e delle responsabilità. Questo processo ha sottolineato l’importanza di una vigilanza costante sulla sicurezza delle strutture in aree vulnerabili ai terremoti.

Il crollo del campanile di Accumoli è stato un evento tragico che ha segnato profondamente la comunità. La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma offre una parziale forma di giustizia, ma evidenzia anche la necessità di riforme nella gestione della sicurezza pubblica e nella protezione delle famiglie che vivono in zone ad alto rischio sismico.