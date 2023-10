Ancora una macchia sul nome dell’ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust di Teulada, condannata a due mesi e venti giorni per essere stata sopresa dai carabinieri a rubare un’auto a Roma. L’ex signorina buonasera, ora quarantaseienne, ha raccontato di aver aperto la macchina e frugato al suo interno in cerca di soldi od oggetti di valore per necessità: «Vivo per strada», avrebbe detto ai militari stando a quanto riportato da Il Messaggero.

Trovata a rovistare nella vettura in cerca di denaro

Virginia ha forzato la serratura dell’auto parcheggiata lungo la strada e si è messa a rovistare nell’abitacolo nella speranza di trovare del denaro. Comparsa davanti al giudice assistita dal legale Piergiorgio Manca, è stata condannata a due mesi e venti giorni durante il processo per direttissima. Non è stata la prima volta al banco degli imputati per l’ex annunciatrice Rai: la stessa era già finita a processo per un altro capo d’accusa, tentata estorsione nei confronti di sua nonna, per cui fu condannata in primo grado a un anno e otto mesi ma poi assolta in appello lo scorso 10 ottobre. Il sospetto nei suoi confronti, non riconosciuto dai giudici di secondo grado, è che a marzo 2020 la donna avesse chiesto soldi all’attrice Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, alla quale avrebbe poi devastato l’abitazione.

Accusata di stalking dall’ex compagno

Ma non è tutto. Virginia Sanjust era stata anche accusata di stalking da parte dell’ex compagno. L’uomo ha dichiarato che lei lo perseguitava perché non aveva accettato che la loro relazione fosse finita, riuscendogli anche a entrare in casa. Per episodi verificatisi tra maggio 2019 e aprile 2020, dopo una denuncia la quarantaseienne fu sottoposta agli arresti domiciliari.