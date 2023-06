Inacio Lula da Silva, presidente del Brasile, ha incontrato Papa Francesco e ha parlato delle sue condizioni, sottolineando che il Pontefice ha “l’energia di un 30enne“.

Condizioni del Papa, parla il leader brasiliano Lula: “Ha l’energia di un 30enne”

“Sano, sorridente e non debilitato. Ha l’energia di una persona di 30 anni” ha dichiarato Inacio Lula da Silva, presidente del Brasile, parlando di Papa Francesco e dei suoi recenti problemi di salute. Nei giorni scorsi Lula aveva spiegato che avrebbe parlato con il Papa dell’Ucraina e di una grande campagna mondiale contro la fame nel mondo. “Siamo in un tempo di guerra e la pace è molto fragile” ha dichiarato Bergoglio, accogliendo il leader brasiliano e rassicurandolo sul suo stato di salute. Lula è stato accompagnato dalla nuova moglie, Janja da Silva, psicologa conosciuta mentre era in carcere con l’accusa di corruzione.

Lula ha incontrato anche Sergio Mattarella

“Durante i cordiali colloqui è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra il Brasile e la Santa Sede, sottolineando la buona collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vista della promozione dei valori morali e del bene comune” ha informato una nota della Sala Stampa vaticana. Lula ha incontrato anche il presidente Sergio Mattarella, che gli ha espresso “tutta la stima e l’apprezzamento per la sua difesa della democrazia e del Parlamento“. “La sua presenza qui è l’occasione per ribadire ancora una volta la vicinanza e l’amicizia che lega il Brasile e l’Italia e la volontà di accrescere la nostra collaborazione sotto ogni profilo” ha aggiunto Mattarella.