Consigli utili da giocatori esperti su come giocare a poker online

Se sei un principiante nel mondo del gioco d'azzardo, i seguenti consigli espressi da giocatori esperti ti aiuteranno ad iniziare a giocare a poker online e a guadagnare soldi dalle tue prime esperienze.

Il poker non è solo un gioco di casinò. È stato riconosciuto come una disciplina sportiva intellettuale con le sue regole e strategie. Il gioco si trova in tutti i casinò online. Si può giocare al gioco da tavolo su https://7signs.com/it/games/categories/table. Tuttavia, i giocatori esperti sanno che è importante essere pazienti e analizzare a fondo il gioco. Così, se sei un principiante nel mondo del gioco d’azzardo, i seguenti consigli espressi da giocatori esperti ti aiuteranno ad iniziare a giocare a poker online e a guadagnare soldi dalle tue prime esperienze.

TOP-10 Consigli per Giocare a Poker Online

1. Restringi il tuo range preflop

Rafforzare il tuo preflop è uno dei modi più semplici e veloci per migliorare il tuo gioco. Fortunatamente, costruire buoni range preflop è relativamente facile. I nuovi arrivati possono semplicemente scaricare tabelle di mani precostituite che sono state testate da professionisti.

Per i principianti, è particolarmente importante attenersi alle tabelle quando si ha un “card dead” o un “downswing”, giocando a pochi tavoli, o semplicemente giocando a poker live online ad un tavolo.

2. Non cambiare la tua gestione del bankroll o l’allenamento quando le cose stanno salendo

È essenziale ricordare che il poker è un gioco di alti e bassi. Per sopravvivere alle cadute, devi giocare razionalmente e mantenere il sangue freddo durante gli alti. Non eccitarti troppo; fissa dei limiti (in termini di scommesse e denaro speso) per te stesso prima di sederti a un tavolo.

3. Non mandare all’aria i bankroll con mani medie

Se hai una mano media, attieniti a un flusso di gioco passivo, poiché raramente vinceranno un grande piatto. L’unica eccezione in cui dovresti giocare in modo aggressivo è quando hai bisogno di eliminare l’equity del tuo avversario. Questi tipi di mani sono meglio giocati come bluff catcher e rafforzeranno il tuo range generale di check.

4. Giocare in modo aggressivo e veloce con mani forti

Il gioco lento è un errore comune tra molti giocatori che hanno sempre paura di “spaventare l’avversario”. Nella maggior parte dei casi, quando si gioca a poker online con mani forti, è meglio puntare e far saltare il piatto per proteggere la propria equity.

5. Passa il doppio del tempo a giocare che ad imparare, ma assicurati di imparare!

L’allenamento è un prerequisito che deve essere soddisfatto per diventare un giocatore di poker professionista. Ma allo stesso tempo, il poker è un gioco che richiede molta pratica. Senza pratica, non sarai in grado di applicare la teoria e le strategie che hai imparato fuori dal tavolo da gioco. Non sentirai il ritmo del gioco.

6. Decidere il tipo di scommessa

Se non sai se la tua puntata sul river è un bluff o una value bet, allora non hai bisogno di puntare.

7. Prenditi il tuo tempo per prendere decisioni, usa la banca del tempo per pensare alle cose.

Il poker è un gioco difficile. Devi analizzare molti fattori per scegliere la soluzione migliore. Infatti, la gamma di scelta non è molto grande. Dovresti decidere tra “check”, “call”, “bet”, “raise”, o “fold”. Tuttavia, determinare quale di queste azioni vi porterà il massimo EV non è sempre ovvio. Ecco perché dovreste sempre evitare decisioni affrettate.

8. Fatti degli amici del poker

Sfondare nel poker da soli è difficile. Con il tempo, l’occhio si offusca, i pregiudizi appaiono, e semplicemente non c’è abbastanza visione dall’esterno. Con 2-3 teste di poker in più nelle vicinanze, sarà più facile per te trovare la giusta strategia e liberarti dei pregiudizi. Gli amici del poker saranno particolarmente utili durante i lunghi downswing.

9. Evitare i bluff al river con A-high se l’avversario controlla tutte le strade

10. Non giocare a troppi tavoli allo stesso tempo

I giocatori principianti non dovrebbero affrettarsi e passare rapidamente al multi-tabling. Anche se il multi-tabling online è molto redditizio e grazie ad esso, puoi moltiplicare le tue vincite, dovresti prima padroneggiare il gioco e acquisire una significativa esperienza.

Questi consigli di giocatori esperti ti aiuteranno a sviluppare una fruttuosa carriera di giocatore di poker online e a goderti il gioco al tavolo.