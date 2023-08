Le punture di zecche possono essere insidiose e causa di altre patologie anche gravi o rischiose. Gli esperti consigliano tanta prevenzione. Evitare i rischi è più importante che curare.

Come evitare le punture di zecche

Rotolarsi tra i fili d’erba alta in città durante il caldo umido, intraprendere escursioni nella natura, passeggiare tra i parchi urbani e attraverso i boschi dell’Appennino. Anche semplicemente ripararsi in zone d’ombra nelle aree verdi. È in queste circostanze che si rischia la puntura delle zecche, piccoli e insidiosi artropodi che possono portare a conseguenze gravi, come quelle della malattia di Lyme o della meningoencefalite da zecca. Per questo, prevenire è meglio che curare.

Come prevenire la puntura di zecche

Gli esperti delle Unità sanitarie locali e del Ministero della Salute raccomandano alcune azioni preventive e comportamentali. Ecco cosa fare:

· Evitare di camminare attraverso l’erba alta, privilegiando sentieri battuti e segnati (in generale sarebbe meglio prepararsi ed equipaggiarsi per una escursione);

· Evitare cortili e aree pubbliche poco curati e non sfalciati;

· Sfalciare giardini e cortili di casa propria;

· Nelle aree a rischio (in particolare quelle con erbacce e sterpaglie alte) meglio indossare maglia, pantaloni lunghi, scarpe chiuse e calzini alti. I calzini bianchi consentono di individuare meglio possibili insetti;

· Vanno bene i prodotti repellenti da spruzzare o spalmare sulla pelle, possibilmente consigliati dal proprio medico o dal farmacista di fiducia;

· Dopo escursioni o passeggiate, si raccomanda di lavare i vestiti a una temperatura superiore ai 30 gradi, e controllare approfonditamente il proprio corpo, dalla testa ai pedi (le zecche si possono riconoscere a occhio nudo e somigliano a dei piccoli nei);

· In caso di zecche sulla pelle, dovranno essere rimosse con delle pinze specifiche acquistabili in farmacia, evitando l’utilizzo di prodotti chimici a base di spray, olio, creme, alcol, olii. Le parti interessate devono essere disinfettate dopo la rimozione dell’insetto. A distanza di un mese, bisogna ricontrollare le zone dove le zecche potrebbero aver punto, consultando il proprio medico.