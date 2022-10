Consultazioni al Quirinale, Mattarella convoca Giorgia Meloni alle 16.30

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Giorgia Meloni al Quirinale oggi alle 16.30.

Oggi, 21 ottobre, il centrodestra si è presentato al Quirinale, per il secondo giorno di consultazioni del Presidente Mattarella. Giorgia Meloni è arrivata con tutta la coalizione, e ha dichiarato che sono pronti a formare il nuovo governo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Giorgia Meloni al Quirinale oggi alle 16.30.

Consultazioni del Presidente Mattarella: il centrodestra al Quirinale

Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale. Oggi tocca al centrodestra presentarsi davanti al Presidente Mattarella per il secondo giorno di consultazioni. “Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo” ha scritto la Meloni sul suo profilo Facebook.

La leader di Fratelli d’Italia è pronta per l’incontro delle 10.30 al Quirinale, con tutto il centrodestra. Al termine del colloquio sarà lei a parlare. “Nel momento in cui si va come coalizione, la dichiarazione la fa il leader della coalizione” ha dichiarato Maurizio Lupi, di Noi Moderati. Il capo dello Stato avrà tutti gli elementi per giungere all conclusioni e nel pomeriggio potrebbe convocare al Quirinale il presidente del Consiglio incaricato, che potrebbe accettare e indicare la lista dei ministri oppure accettare con riserva e tornare in poche ore al Colle per la formazione del governo.

In entrambi i casi il giuramento potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di domani o nella mattinata di domenica.

Giorgia Meloni al Quirinale: “Siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile”

“Abbiamo convenuto con il Presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo in meno tempo possibile, perché le urgenze sono moltissime, a livello nazionale e internazionale. Tutta la coalizione ha dato un’indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persone incaricata di formare il nuovo governo.

Noi attendiamo le determinazioni del Presidente che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della nazione e annunciamo che siamo pronti, perché vogliamo procedere nel minor tempo possibile” ha dichiarato Giorgia Meloni dopo le consultazioni al Quirinale.

Sergio Mattarella convoca Giorgia Meloni alle 16.30

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha convocato per le ore 16.30 di questo pomeriggio, 21 ottobre, l’onorevole Giorgia Meloni al Palazzo del Quirinale. La sala della Loggia d’onore sarà riaperta alle 15.30, come comunicato dall’Ufficio stampa del Quirinale.