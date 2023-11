Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte è stato intervistato dal ‘Qn’ e ha parlato di diversi temi di attualità nello scenario politico italiano. Tra le varie dichiarazioni, ha attirato l’attenzione l’attacco frontale sferrato nei confronti della premier Giorgia Meloni: “La ricreazione per il governo è finita“.

Conte attacca Meloni: l’intervista

“Per Meloni è suonata la campanella, la ricreazione del governo è finita. Le piazze di questi giorni confermano quel malcontento che avevamo già toccato con mano nella piazza M5s di giugno” – così ha dichiarato il numero uno del Movimento 5 stelle, che ha parlato delle manifestazioni in piazza degli ultimi giorni. Il malcontento nazionale per Conte è palese e la fiducia nei confronti della Meloni sarebbe in calo: “Anche i sindacati stanno inchiodando il governo alle sue responsabilità, tutelando il diritto al lavoro e mettendo nero su bianco le nefandezze della manovra. Nel Paese si stanno saldando l’opposizione sociale e politica a questo governo, perché le difficoltà sono diffuse e l’insoddisfazione è trasversale”.

Conte attacca Meloni: il reddito di cittadinanza

“Quasi il 10% della popolazione è in povertà assoluta, oltre 14 milioni sono a rischio povertà ed esclusione sociale” – ricorda Conte citando i dati. “In questa situazione quale crescita e coesione sociale puoi garantire al Paese se anziché aumentare le misure di contrasto alla povertà fai cassa su chi ha poco o niente e togli il Reddito di cittadinanza a 400mila famiglie” – accusa ancora Conte, che poi torna a ‘sparare a zero’ sulla premier – “Giorgia Meloni pensa di fare un torto al M5s, in realtà schiaffeggia queste persone e compromette un armonico sviluppo del Paese”.