L’ex presidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha speso nelle utime ore parole non lusinghiere nei confronti del leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Intervenuto durante il programma “La Confessione”, ospite di Peter Gomez, Conte senza fare troppi giri di parole ha dichiarato: “Credo che Renzi imputi a me il suo insuccesso. Cioè, lui non riesce a comprendere che sta sulle ba**e agli italiani di suo senza che ci sia io”.

Sofisticata analisi politica di Chance il giardiniere. https://t.co/f24AuWB16V — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 9, 2022

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, nel proseguire la sua riflessione ha osservato: “È un indomito nell’attaccare. Credo ci sia una dimensione egolatrica, quindi lui nel momento in cui ha avuto un grande successo in politica, ha pensato che il successo gli fosse dovuto a vita e questo ha alimentato il suo ego. Adesso, invece, che pure ha conosciuto l’insuccesso, il fatto di scendere all’1 o 2%, non riesce a rassegnarsi e come mi ha spiegato una persona che gli è molto vicina, imputa a me il suo insuccesso”.

La replica di Calenda

Non ultimo Conte ha commentato quanto è stato scritto in un editoriale di Alessandro Sallusti. A tale proposito l’ex premier ha precisato che non avrebbe querelato Sallusti. Carlo Calenda ha “cinguettato” invece sui social ironizzando quanto affermato dall’ex presidente del Consiglio: “Sofisticata analisi politica di Chance il giardiniere”.