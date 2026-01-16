Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile a Tarvisio: Scopri le Nuove Misure di Sicurezza!

Nei prossimi giorni, Tarvisio si trasformerà in un palcoscenico internazionale per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile<\/strong>, prevista per il 17 e 18 gennaio. La maestosa pista Di Prampero, già pronta per l’occasione, accoglierà le migliori atlete del mondo in una competizione che promette adrenalina e spettacolo. Quest’anno, una novità significativa è rappresentata dalla collaborazione dei Vigili del fuoco<\/strong>, che garantiranno un supporto fondamentale per la sicurezza in pista.

<\/p>

Preparativi e sicurezza in pista<\/h2>



In vista delle gare, i preparativi sono iniziati già diversi giorni fa, il 14 gennaio, e continueranno fino alla conclusione dell’evento. I Vigili del fuoco, con personale specializzato nel soccorsi neve e ghiaccio<\/strong>, sono stati inseriti in squadre operative dislocate lungo il tracciato. Queste squadre saranno pronte ad intervenire tempestivamente in caso di emergenze, assicurando così un ambiente sicuro per atleti e spettatori.<\/p>

Presenza attiva dei Vigili del fuoco<\/h3>



Oltre a garantire la sicurezza durante le gare, i Vigili del fuoco disporranno anche di una squadra e di un’autopompaserbatoio situati nell’area parterre. Questo allestimento, posizionato all’arrivo della pista, è stato pensato per tutelare la sicurezza di tutti i presenti, compresi gli addetti ai lavori e il pubblico.<\/p>

Un evento atteso da anni<\/h2>

La Coppa del Mondo a Tarvisio è un evento atteso con grande trepidazione. La pista Di Prampero, maestosa nel suo biancore, ha richiesto un impegno organizzativo notevole. Le tribune sono state preparate per accogliere oltre 1.100 spettatori, mentre le strutture di supporto, come la sala stampa e l’area VIP, sono già state allestite. Alberto Senigagliesi, direttore di gara, ha confermato che la pista è in condizioni ottimali e ha espresso la speranza che le condizioni meteorologiche siano favorevoli.<\/p>

Un’organizzazione meticolosa<\/h3>

Il Comitato organizzatore, composto da 34 membri di Promoturismo e numerosi collaboratori, ha messo in campo uno sforzo enorme per garantire il successo di questa manifestazione. Più di 400 persone saranno coinvolte, inclusi oltre 250 volontari degli sci club locali. E non è tutto: 50 contractor si occuperanno degli impianti tecnici e un numero significativo di unità tra soccorso alpino e forze dell’ordine garantiranno la sicurezza.<\/p>

Attività collaterali e intrattenimento<\/h2>

Oltre alle gare, il comitato organizzatore ha previsto un programma ricco di eventi collaterali. Giovedì 17 gennaio, il centro culturale Julius Kugy ospiterà la proiezione di un documentario, mentre l’après-ski animato da Rtl 102.5 porterà musica dal vivo dopo le gare. Gli appassionati potranno assistere anche all’estrazione dei numeri di pettorali, un momento atteso dalle atlete e dagli appassionati.<\/p>

Un’atmosfera vibrante a Tarvisio<\/h3>

La città di Tarvisio, pur in un clima di attesa, sta già iniziando a percepire l’eccitazione dell’evento. I negozi e i bar locali hanno cominciato a vedere un aumento della clientela, con visitatori provenienti da diversi paesi. Gli albergatori prevedono che gli spazi inizieranno a riempirsi progressivamente, portando una ventata di entusiasmo in questo angolo delle Alpi.<\/p>

Con l’arrivo della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, Tarvisio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva, accogliendo atlete e appassionati in un’atmosfera di festa e competizione.<\/p>