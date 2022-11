Coppia insulta e lancia bucce di banana a bambini di colore perché fanno rumore: “Bestie”

In provincia di Pesaro, una coppia è stata denunciata per aver rivolto epiteti razzisti ai bambini vicini di casa. Non era la prima volta.

Una coppia si sarebbe scagliata su due bambini di colore, vicini di casa, rivolgendo loro epiteti razzisti. Il movente sarebbe stato il disturbo della quiete condominiale, in provincia di Pesaro. La famiglia colpita, composta da marito senegalese e moglie pesarese, ha due bambini di 11 e 6 anni.

Gli insulti che avrebbero ricevuto sono stati: “Bestie, animali, zingari”.

Coppia insulta e lancia bucce di banana a bambini di colore perché fanno rumore: il caso

I vicini della famiglia, oltre ad insultare i bambini, avrebbero lanciato bucce di banana e altri rifiuti, tra cui carta igienica e cotton fioc. La coppia incriminata, di 60 e 57 anni, è stata accusata di aver reagito sui bambini, responsabili di fare rumore mentre giocavano.

La madre dei bambini, intanto, ha raccontato che sin dal momento in cui si sono trasferiti a Montelabbate, ha ricevuto insulti da parte dei vicini che – in più occasioni – si sono scagliati contro i loro figli.

La condanna nei confronti dei vicini

Secondo la testimonianza della famiglia, mentre i bambini giocavano, erano arrivate più volte delle lamentele.

Inoltre, era capitato che i vicini in questione bussassero sul soffitto con una scopa. In altre occasioni, capitava che la coppia fissasse i piccoli mentre rientravano da scuola, con fare minaccioso, aggiugendo spesso degli epiteti razzisti.

Poi, nelle vicinanze della porta di casa, i due lanciavano bucce di banane e altri rifiuti. Così, dopo l’ennesimo episodio analogo, la madre dei bambini ha denunciato la cosa alle forze dell’ordine.

La coppia è stata condannata ma si è opposta, così da far aprire il processo.

La donna nel frattempo ha chiesto un risarcimento danni di 5mila euro nel corso dell’udienza, tenutasi ieri. Lì, ha ribadito la sua versione dei fatti e gli insulti razzisti ricevuti. I vicini chiamati a testimoniare hanno confermato tutto.