Corinne Clery è tornata ad attaccare Cristina Scuccia. Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, l’ex suora ha ottenuto la visibilità che cercava ed è entrata nel cast di Tale e Quale Show 2023.

Corinne Clery contro Cristina Scuccia

Intervistata dal settimanale Mio, Corinne Clery ha lanciato diverse frecciatine a Cristina Scuccia. Le due hanno condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi e, a quanto pare, a telecamere spente hanno avuto qualche problemino. Non sono riuscire a legare, ma i problemi più grandi sono andati in scena proprio dietro le quinte del reality honduregno. “Credo avesse un piano preciso. Non ha mai voluto aprirsi, di tanto in tanto lanciava qualche pillola per tenere in sospeso il suo ruolo e attirare l’attenzione“, ha dichiarato Corinne.

Le frecciatine di Corinne Clery a Cristina Scuccia

La Clery ha proseguito:

“Se fossi rimasta un po’ di più avrei detto qualcosa perché non condividevo i suoi atteggiamenti. Ho il rimorso di non essere stata più incisiva, ma da una parte non ero affatto interessata a relazionarmi con persone così. Ho cercato di essere affettuosa e protettiva ma ogni mattina si svegliava di cattivo umore. Secondo me ha fatto delle strategie. Ad esempio potrebbe essersi allontanata da Helena Prestes quando ha capito che il pubblico non l’amava. Poi se non fosse stata un’ex suora non sarebbe stato un personaggio intrigante, per questo ha tirato un po’ troppo per le lunghe anche la storia con la persona speciale. E’ stata una stratega”.

Stando a quanto sostiene Corinne, Cristina aveva un piano e l’ha portato in scena ottenendo la popolarità che cercava.

Corinne Clery: le dichiarazioni a Isola Party

Anche qualche tempo fa, ospite di Isola Party, Corinne Clery aveva parlato di Cristina Scuccia, sottolineando le sue strategie: