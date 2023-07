A distanza di tanti anni dall’uscita del film Histoire d’O, Corinne Cléry ha ammesso che non voleva far parte del cast. Ha rifiutato per diversi mesi l’ingaggio, ma alla fine si è vista costretta ad accettare.

Corinne Cléry: la confessione su Histoire d’O

Intervistata da Specchio, Corinne Cléry ha fatto una confessione inedita sulla sua storica interpretazione nel film Histoire d’O. All’epoca aveva 23 anni, era già mamma di un bambino di 6 anni e stava per sposarsi. Non voleva accettare, poi alla fine è stata quasi costretta dal suo agente a cambiare idea. Ha raccontato:

“Avevo 23 anni, ero fotomodella, avevo un figlio di sei anni e stavo per sposarmi. Il mio agente mi parlò di questo film importante che mi avrebbe cambiato la vita, che sarei diventata una star, gli dissi ‘non voglio’ e ho continuato a dire no per due mesi, con questi del film che mi telefonavano quaranta volte, finché non cedetti”.

Corinne Cléry: perché non voleva accettare Histoire d’O?

La Cléry ha ammesso che non voleva girare Histoire d’O perché si riteneva “naive“, un’ingenua, proveniente da una famiglia borghese con un padre manager alla Reader’s Digest e una “mentalità molto aperta, sia me che i miei genitori“. Alla fine, dopo essere stata invitata a Parigi dalla produzione, ha accettato di entrare nel cast.

Corinne Cléry ha scalzato Dalila Di Lazzaro

Corinne ha raccontato:

“Tre giorni spesata di tutto: volevo comprarmi un paio di scarpe in centro e invece mi tennero a parlare sei ore del film. Qualcuno ha suonato, era Carlo Ponti con il contratto già firmato da un’altra attrice. Mi avevano fatto nascondere in uno sgabuzzino, tra le scope, e sentivo tutto: Ponti andò su tutte le furie quando gli dissero che volevano me per quella parte”.

Così la Cléry ha scalzato Dalila Di Lazzaro, che da quel momento non le ha più rivolto la parola. Oggi Corinne non si occupa più di cinema. Tra un’ospitata in tv e l’altra, si dedica soprattutto al giardinaggio, all’arredo e alla cucina.