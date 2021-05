Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 14 maggio, che sale di 7.567 casi e 182 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a venerdì 14 maggio. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 8.085 contagi, si sono registrati 7.567 casi positivi, 182 decessi e 13.782 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 4.146.722 contagi, 123.927 vittime e 3.683.189 guariti.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Intorno alle ore 17, il ministero della Salute ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Dai dati analizzati emerge una graduale crescita dei contagi in numerose regioni del territorio italiano, il che lascia presumere come la cosiddetta seconda ondata sia ancora ben lontana da dirsi conclusa.

Al primo posto per numero di contagi troviamo la Campania con 80.651 casi attualmente positivi, seguita dalla Puglia con 39.241, dalla Lombardia con 38.689, dal Lazio con 34.741, dall’Emilia-Romagna con 26.892, dalla Sicilia con 18.009, dal Veneto con 16.735, dalla Toscana con 14.974, dalla Sardegna con 14.550, dalla Calabria con 12.345 e dal Piemonte con 11.509 contagi.

Sotto i diecimila contagi abbiamo invece l’Abruzzo con 6.886 casi, seguito dal Friuli-Venezia Giulia con 5.883, dalla Basilicata con 5.317, dalle Marche con 4.803, dalla Liguria con 3.207, dall’Umbria con 2.481, dalla provincia autonoma di Bolzano con 1.036, dalla provincia autonoma di Trento con 807, dalla Valle d’Aosta con 516 e infine dal Molise con 334 contagi da coronavirus.

Al momento, dei 339.606 casi attualmente positivi 324.696, si trovano in isolamento domiciliare, 13.050 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 1.860 sono in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre effettuati 298.186 tamponi, in aumento rispetto ai 287.026 della giornata del 13 maggio.

Confronto con i dati di ieri

Rispetto ai dati della giornata del 10 maggio, in cui si erano registrati 8.085 contagiati, 201 morti e 14.295 guariti, oggi l’andamento della pandemia risulta essere in calo per quanto riguarda i nuovi contagi e per i decessi. I grandi numeri che si riscontrano ancora per quest’ultimo dato tuttavia sono facilmente spiegabili in quanto nel conteggio sono presenti anche persone ricoverate da alcuni mesi, e quindi non per forza relative soltanto a quest’ultimo periodo.

Le persone vaccinate in Italia

Stando ai dati disponibili sulla piattaforma ministeriale sono 8.163.050 le persone immunizzate in Italia (che hanno ricevuto la prima e la seconda dose del siero). Le somministrazioni totali sono invece state 26.141.926.

Il bilancio in Lombardia

Per quanto riguarda il bilancio Covid della Regione Lombardia, sono stati registrati 1.160 casi positivi, 23 decessi e 1.992 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 823.539 contagi, 33.307 morti e 751.543 guariti.

Il bilancio in Campania

Nella Regione Campania sono invece stati registrati 1.118 casi positivi, 24 decessi e 1.897 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nel territorio regionale a 409.771 contagi, 6.797 morti e 322.323 guariti.