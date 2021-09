Coronavirus, il bilancio del 29 settembre 2021: 3.212 nuovi casi e 63 morti in più

È stato pubblicato l'ultimo bilancio sul Coronavirus aggiornato a mercoledì 29 settembre 2021: come procede l'andamento dei contagi in Italia.

Il ministero della Salute, in collaborazione con le amministrazioni regionali e l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato il bilancio relativo alla pandemia da Coronavirus in Italia, aggiornato alla giornata di mercoledì 29 settembre 2021. Si registrano 3.212 nuovi casi, sono invece 63 le vittime registrate nelle ultime 24 ore o comunque segnalate nell’ultimo bollettino.

Bilancio Coronavirus di mercoledì 29 settembre 2021, i dati

Il tasso di positività è del +0,2%, il numero di tamponi effettuati è di 295.452. Cambia il dato sui posti occupati nei reparti ordinari (-101), così come in quelli in terapia intensiva (-9). I guariti/dimessi sono invece 6.042.

Bilancio Coronavirus di mercoledì 29 settembre 2021, il confronto con il giorno precedente

I nuovi casi registrati martedì 28 settembre 2021 hanno portato il tasso di positività a 0,9% (-0,5% rispetto al giorno precedente), aumentato anche il numero di tamponi (338.425).

Attualmente la sola regione in zona gialla è la Sicilia, le altre stazionano tutte in zona bianca. I dimessi/guariti sono stati invece 5.105. Calati i posti occupati nei reparti ordinari (-69), così come in terapia intensiva (-29).

I dati hanno mostrato i casi in aumento nelle varie regioni come Veneto (376), Lazio (252), Campania (222), Emilia Romagna (197), Piemonte (192), Toscana (190), Lombardia (136) e Puglia (125). A seguire invece Calabria (97), Trentino Alto Adige (92), (40), Sardegna (49), Friuli Venezia Giulia (40) e Basilicata (32).

Registrati nuovi casi anche in Umbria (29), Abruzzo (28), Marche (21) e Valle d’Aosta (10).