Nella giornata di oggi si è svolto un corteo fra le strade di Torino contro la partecipazione della premier Giorgia Meloni al Festival delle Regioni. La manifestazione, che vede la partecipazione soprattutto di studenti liceali e universitari, ha vissuto anche qualche attimo di tensione con uno scontro nato tra la polizia e alcuni gruppetti di giovani.

Corteo contro Meloni a Torino: la manifestazione

Erano circa 250 i manifestanti che nella mattinata di oggi, martedì 3 ottobre, si sono riversati fra le strade di Torino (alcuni anche con le bandiere No Tav), arrivando fino in fronte a Palazzo Nuovo. La strada che le forze dell’ordine si aspettavano che i manifestanti compissero era ben delieata, ma ad un tratto alcuni di loro hanno deviato iniziando a correre verso Teatro Carignano, dove ci sarà l’intervento di Meloni. In pochi attimi, si è acceso qualche scontro tra le vie del capoluogo piemontese, tra lanci di uova, manganellate e cariche della polizia.

Corteo contro Meloni a Torino: un ferito

Alcuni degli scontri si sono verificati in via delle Rosine, altri in via Principe Amedeo. Secondo quanto riportato da ‘Fanpage.it’, negli scontri che ci sono stati questa mattina sarebbe rimasto ferito un ragazzo. Al momento non si conoscono le sue condizini di salute.