Il sistema Arrow 3 è progettato per distruggere i proiettili spaziali prima del loro rientro nell’atmosfera terrestre, compresi i missili balistici e le testate, nonché i satelliti.

Israele, cos’è Arrow 3

Si tratta di un sistema di difesa missilistica anti-balistica esoatmosferica, sviluppato e prodotto congiuntamente da Israele e Stati Uniti per affrontare minacce a lungo raggio. L’intercettore Arrow 3, insieme a David’s Sling e Iron Dome, fa parte della triade di difesa antitattica autonoma contro i missili balistici. È stato introdotto nelle forze aeree israeliane nel 2017, quando intercettò un missile terra-aria lanciato dalla Siria. Il primo test di volo venne condotto nel 2013.

Come funziona

Il secondo test è stato completato con successo dal Ministero della Difesa israeliano e dalla Missile Defense Agency statunitense nel gennaio 2014. Il sistema di difesa sfrutta l’intelligenza artificiale ed è caratterizzato da un design compatto e innovativo. Offre capacità ipersoniche e può difendere un’area molto vasta, garantendo la protezione completa di siti strategici e di ampie zone popolate. È, inoltre, in grado distruggere minacce a lungo raggio, comprese quelle che trasportano armi di distruzione di massa. Il sistema missilistico utilizza la tecnologia hit-to-kill per distruggere i missili in arrivo. Il razzo viene lanciato verticalmente e poi cambia direzione verso il punto di intercettazione stimato. Arrow 3 entra in azione una volta identificata la testata ostile e non appena il bersaglio è sufficientemente vicino.

L’utilizzo contro Hamas

Israele ha dichiarato di aver utilizzato per la prima volta il sistema di difesa aerea per intercettare un missile balistico, in un tentativo di attacco che si ritiene sia stato lanciato dallo Yemen. Si tratta del primo utilizzo operativo dopo l’incursione a sorpresa di Hamas del 7 ottobre. L’IDF ha inoltre affermato che il missile è stato lanciato verso Israele ma è stato intercettato prima che potesse raggiungere il suo obiettivo. Nel 2021 il governo israeliano ha annunciato di essere al lavoro su un sistema Arrow 4 per sfruttare il successo del precedente.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui