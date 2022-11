Cosa è successo fra Ilary e Totti dopo l’incontro in tribunale

Dopo la seconda udienza in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è verificato un colpo di scena nella Capitale. Ecco cosa è accaduto

Sorpresa tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la seconda udienza in tribunale. Tra i legali del Capitano e la conduttrice di Mediaset avrebbe avuto luogo un incontro: segnali di disgelo per il bene dei figli.

Cosa è accaduto

Venerdì 11 novembre le parti in causa sono state convocate per districare l’ormai conosciuta tematica relativa al ‘sequestro’ dei Rolex di Totti e delle borsette di Ilary.

Una volta concluso l’incontro a porte chiuse nel tribunale romano, come raccontato dal Corriere della Sera, ci sarebbe stata una svolta inattesa in merito alle trattative. I legali dell’ex coppia si sono incontrati dopo aver depistato i cronisti per tentare di sbrogliare la questione.

L’incontro dopo l’udienza

L’incontro in gran segreto è avvenuto tra i legali di Ilary e Totti (Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei mentre per Totti Antonio Conte e Laura Matteucci, una sua fidata collaboratrice).

Dopo l’udienza, hanno mandato fuori strada i giornalisti, fingendo di congedarsi e tornare a discutere la separazione. I due team di avvocati si sono incontrati nello studio di Conte,

Cosa si sono detti i legali

Il Corriere della sera ha provato a ricostruire l’incontro tra i legali, avvenuto dopo l’udienza di ieri pomeriggio nella quale per la prima volta hanno presenziato anche Totti e Ilary: “L’armistizio provvisorio tra Francesco e Ilary – si legge sul quotidiano – potrebbe riguardare soltanto la contesa borse/orologi.

Oppure anche la separazione giudiziale che, con i tempi della giustizia, andrebbe in scena non prima di marzo. La speranza degli avvocati, in questo ritrovato clima di collaborazione, per quanto precaria, è che si possa recuperare un’intesa di massima per la consensuale”.