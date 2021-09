Cosa vuol dire “zapoteca”? Significato della parola chiesta al test di Medicina 2021

Zapoteca è una parola sconosciuta ai più il cui significato è stato chiesto durante il test d'ingresso a Medicina del 2021. Ecco cosa vuol dire zapoteca

Molti partecipanti al test di Medicina e Veterinaria del 2021 hanno avuto difficoltà a rispondere correttamente alla domanda su cosa significasse la parola “zapoteca”. Scopriamo insieme il significato di questo termine.

Zapoteca: il significato della parola

Secondo la definizione della Treccani, Zapoteca è la declinazione al femminile dell’aggettivo zapoteco che vuol dire “appartenente a una popolazione indigena del Messico centro-meridionale, stanziata nell’attuale stato di Oaxaca”.

Zapoteca è quindi l’aggettivo che si rifersice alla popolazione indigena degli Zapotechi, esistenti tuttora, che vivono in una regione del Messico.

La domande era però insidiosa, perché sono ben poche le persone a conoscenza di questa popolazione, e ha provocato non pochi dubbi tra i partecipanti al test di Medicina.

Zapoteca: il test per Medicina 2021

Nel 2021 il test per accedere alle facoltà di Medicina e Veterinaria si è tenuto in contemporanea in tutta Italia il 3 settembre.

Il test, della durata di 100 minuti, si componeva di 60 domande suddivise, tra logica, biologia, fisica e matematica, chimica e cultura generale.

Come tutti gli anni, le domande che hanno messo più in difficoltà i candidati sono state quelle di cultura generale, alle quali è impossibile prepararsi se non leggendo molto e informandosi il più possibile.

Zapoteca: i partecipanti al test di Medicina 2021

Nel 2021 i posti per le facoltà di Medicina e veterinaria erano poco più di 15 mila, e i candidati erano più di 77 mila.

Questo vuol dire che solo uno su cinque riuscirà ad accaparrarsi un posto.

Sempre meglio però rispetto all’anno scorso, quando i candidati erano mille più, ma i posti disponibili erano qualche centinaio in meno.

Zapoteca: i risutati del test di Medicina 2021

Non si sa ancora nulla sui nomi delle persone che potranno coronare il loro sogno e iscriversi alla facoltà di Medicina o Veterinaria.

La data in cui verranno comunicati i risultati dovrebbe essere intorno alla fine di settembre, probabilmente il 28, così da lasciare il tempo ai ragazzi per prepararsi all’inizio delle lezioni, previsto per la prima metà di ottobre.

Nel frattempo, sono uscite le domande e le rispettive risposte del test d’ingresso del 2021: questo permetterà ai candidati di controllare se ciò che hanno risposto è corretto o meno, così da capire a grandi linee se possono avere speranza di entrare in facoltà o se dovranno ritentare il prossimo anno.