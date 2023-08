Cosenza, bimbo ferito in spiaggia da una fiocina da sub: è grave

Il bimbo stava giocando su una spiaggia del litorale di Cosenza quando è stato raggiunto da una fiocina da sub: ferito, è stato ricoverato in ospedale

Tragedia fortunatamente solo sfiorata ieri in Calabria, dove un bambino di 10 anni è stato colpito da una fiocina da sub mentre giocava in spiaggia. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale a Cosenza, ma è fuori pericolo.

L’incidente è avvenuto ieri in Calabria, su una spiaggia in località Sant’Irene, quartiere situato sul litorale di Corigliano Rossano (Cosenza). Secondo le prime ricostruzioni che sono state effettuate, sembrerebbe che il bambino stesse giocando in spiaggia quando, ad un tratto, sarebbe stato raggiunto da una fiocina da sub. La pericolosa arma ha ferito in maniera grave il bimbo, che in quel momento era impegnato nei classici giochi da spiaggia con un suo coetaneo. I poliziotti stanno ancora indagando sulla dinamica: non è chiaro se il piccolo si sia autoinflitto il colpo con il fucile trovato abbandonato sulla sabbia o se ci sia una eventuale resposabilità di un’altra persona.

Le condizioni di salute del bimbo

I medici del 118 sono accorsi sul posto e hanno fornito le prime cure al piccolo per poi decidere di trasferirlo in eliambulanza all’ospedale di Cosenza. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono gravi, ma la vita del bambino non è in pericolo.