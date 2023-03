La Farnesina fa sapere che non ci sono stati feriti o danni: in 7 fanno esplodere una bomba carta davanti al consolato italiano di New York

Con tanto si slogan annesso, “Cospito vive”, in 7 fanno esplodere una bomba carta davanti al consolato italiano di New York. Con il volto coperto il gruppo ha anche acceso fumogeni e piazzato uno striscione a vista della sede. Da quanto si apprende è accaduto tutto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 marzo, davanti al Consolato italiano a New York.

Bomba carta davanti al consolato italiano

Adnkronos spiega che l’ordigno è stato fatto scoppiare da un gruppo anarchico che ha inscenato un’azione di protesta per Alfredo Cospito, il detenuto al 41 bis in sciopero della fame da oltre 4 mesi. Del gruppo pare facessero parte non meno di 7 persone a volto coperto. E i membri del gruppo avrebbero acceso anche alcuni fumogeni. In un secondo momento gli anarchici hanno fissato sull’impalcatura di un palazzo poco distante dalla sede del Consolato uno striscione. Lo stesso era in favore del detenuto anarchico.

Un Tricolore in fiamme e la scritta

Lo striscione recava stilizzato il tricolore italiano in fiamme e la scritta “NYC to Milano, vive Alfredo Cospito”. Vicino l’edificio sono stati individuati dalla polizia anche altri slogan a favore di Cospito e dell’anarchia. La Farnesina ha precisato comunque che lo scoppio del petardo non ha provocato danni a persone o cose. In videoconferenza con il Riesame di Perugia Cospito ha detto: “Non sono un martire ma lotto“.