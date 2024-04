Shock per i fan di Costantino Vitagliano. L'ex tronista di Uomini e Donne più famoso d'Italia, ha rivelato dei particolari sulla sua malattia.

Costantino Vitagliano ha fatto un racconto davvero scioccante in merito alla sua malattia. L’ex modello è diventato famoso grazie alla partecipazione a Uomini e Donne nel 20023 e di certo ad oggi è uno dei più grandi protagonisti del dating show. Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è aperto ad alcuni ricordi dei bei tempi e confessioni dolorose in merito alla sua malattia.

I tempi d’oro di Costantino Vitagliano

Agli inizi del Duemila, Costantino Vitagliano e Daniele Interrante divennero famosi per la partecipazione a Uomini e Donne, che li portò a essere desiderati dalle donne e molto ricercati dalle discoteche per le serate.

I soldi giravano e i due, che hanno anche girato un film insieme dal titolo Troppo Belli, ne hanno visti parecchi.

Ne ha parlato con il sorriso Costantino, ospite a La Volta Buona, dove ha ripercorso quegli anni: “Ero affamato di soldi, volevo dare ai miei e a me stesso quello che non avevo mai avuto”.

Non ha mai nascosto di aver guadagnato moltissimo e di aver vissuto periodi davvero d’oro, in cui la sua immagine era ovunque. Adesso però i tempi sono cambiati e accanto a questo capitolo felice, ha voluto parlare della sua malattia.

La malattia di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha una rara malattia e nemmeno i medici sanno come curarla perché è autoimmune.

Il tronista soffre si una reazione anomala del sistema immunitario, che per errore attacca i tessuti sani riconoscendoli come estranei.

Qualche mese fa è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a esami specifici ed è uscita fuori questa brutta patologia. Spesso si è sentito giù di morale e adesso sta seguendo una lunga cura farmacologica per scongiurare un intervento chirurgico delicato.

Il conforto glielo dà la figlia Ayla, mentre non si dice ancora pronto a una relazione: “Al momento no ho la testa”.