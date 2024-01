Costantino Vitagliano sulla malattia: "Non so cosa può succedere da un giorn...

Ospite di Verissimo, Costantino Vitagliano è tornato a parlare della malattia contro cui combatte da qualche mese. L’ex tronista di Uomini e Donne ha una patologia autoimmune, che rende il suo futuro molto incerto.

Costantino Vitagliano parla della malattia: ecco cos’ha e come sta

Costantino Vitagliano, ospite di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin il periodo complicato che sta vivendo. Qualche mese fa è finito al pronto soccorso per un problema che, all’apparenza, sembrava banale. Tutto è iniziato quando si è fatto male ad un dito giocando con la figlia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato:

“Come sto? Non tanto bene, è stato un periodaccio: mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano, una sera sono andato a controllare e avevo uno strano dolore allo sterno… E’ venuta fuori una macchia sulla aorta ombelicale. Mi hanno ricoverato d’urgenza facendomi capire che era pericoloso girare con questa situazione. Mi hanno messo nel reparto di chirurgia tumorale, riempito di morfina e a me sono venuti in mente i ricordi di quello che avevo passato con mia madre e sono andato giù prima di testa, che fisicamente”.

Costantino Vitagliano ha una malattia autoimmune

Costantino ha proseguito:

“Ho questa massa che mi fa diventare la aorta in pericolo quotidianamente. (…) Sono sotto pasticche dalle 8 di mattina e con l’agitazione di non sapere cosa può capitare da un momento all’altro. Ho un cerchio alla testa dalle due del pomeriggio. E’ una malattia talmente rara che non ci sono farmaci. Vado avanti alternando cortisone, che mi dà euforia, a momenti down. (…) Ad oggi da quello che mi dicono è che c’è una situazione di tentativi, più che una cura vera e propria. L’unico antinfiammatorio che funziona per i dolori è il cortisone, ma la verità è che non si sa come andrà. Vivo senza sapere cosa può succedere da un giorno all’altro…”.

Le paure di Costantino Vitagliano

Per la prima volta, Vitagliano è apparso irriconoscibile, senza la sicurezza che l’ha sempre contraddistinto. Costantino ha concluso:

“Hanno spento un interruttore ed è cambiata la mia vita. Adesso non mi interessano tante cose, le vivo in modo diverso, anche perché sono spesso in ansia. Perché queste sono cose che ti cambiano. (…) Stavo impazzendo, quando ero lì [in ospedale, ndr] è stato veramente difficile. Venticinque giorni senza sapere cosa avessi ma bloccato in un reparto che sapevi che cosa era. Sono arrivato al punto di strapparmi tutto e andare via. Ho pensato ‘muoio da leone’. Non avrei mai pensato che potesse succedere questo, la mattina in palestra e la sera ti dicono che rischi la vita“.