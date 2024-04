Scattata ieri, 4 aprile, la tassa d’imbarco dal porto turistico di Salerno anche per le destinazioni della Costiera Amalfitana.

Nessun profilo di esenzione, al momento: tutti, tranne gli abbonati, come prescritto dal Regolamento del tributo, dovranno versare la controversa addizionale.

La protesta di turisti e pendolari:

Salvatore Gambardella, presidente Aiatp (Associazione Italiana Armatori Trasporto Marittimo), ha affermato:

«La tassa d’imbarco per passeggeri in partenza dai porti di Salerno prevista dal Comune andrà a colpire gli utenti delle sole via del mare e l’attività di trasporto marittimo rischierà di essere seriamente compromessa, nonostante negli ultimi decenni abbia contribuito in maniera rilevante allo sviluppo turistico ed economico della Costiera amalfitana. In queste condizioni sarà inevitabile la sospensione del servizio e dei collegamenti marittimi»