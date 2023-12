Pensano abbia l'asma, in realtà ha una rara forma di paralisi delle corde vocali dovuta al Covid: il referto di una 15enne di Boston.

Una 15enne statunitense ha contratto il Covid-19, ed è stata ricoverata in ospedale perché aveva le corde vocali paralizzate a causa del virus.

Covid, 15enne con le corde vocali paralizzate

Non i classici sintomi influenzati, ma una rara forma di paralisi alle corde vocali. È quel che è successo a ad una giovane statunitense di 15 anni, pochi giorni dopo aver contratto il Covid-19.

La ragazza ha improvvisamente avuto difficoltà a respirare e si era presentata al pronto soccorso del Mass Eye and Ear di Boston, sospettando un attacco d’asma. Tuttavia, gli accertamenti hanno rivelato un disturbo che i medici chiamano “paradosso delle corde vocali“: una condizione per cui le corde vocali tendono a chiudersi, causando un’ostruzione delle vie respiratorie. Una possibilità remota, ma l’impatto dell’infezione del Coronavirus sul sistema nervoso periferico può causare in rari casi la paralisi delle corde vocali.

Il referto dei medici

«La paziente di 15 anni presentava fatica a respirare, respiro accelerato e stridore. Una laringoscopia a fibra ottica ha rivelato una paralisi bilaterale delle corde vocali che causava difficoltà respiratoria. Gli altri test diagnostici erano tutti negativi, ad eccezione dell’infezione da Sars-Cov-2».

Questo il commento dei dottori Danielle Reny Larrow e Christopher Hartnick, del Dipartimento di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale di Boston. La ragazza è stata operata e ora il problema è risolto.