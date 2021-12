Covid, Altroconsumo: “Due italiani su tre sono favorevoli al vaccino obbligatorio”

Covid, indagine di Altroconsumo svolta su più di mille italiani tra i 18 e 74 anni: "Due terzi degli italiani favorevoli al vaccino obbligatorio"

Covid, indagine di Altroconsumo svolta su più di mille italiani tra i 18 e 74 anni: “Due terzi degli italiani favorevoli al vaccino obbligatorio”.

Covid, indagine di Altroconsumo: i favorevoli al vaccino obbligatorio

Dallo studio che ha coinvolto 1000 intervistati emergono alcuni dati interessanti.

Secondo l’indagine di Altroconsumo infatti sarebbero circa due italiani su tre i favorevoli al vaccino obbligatorio. Tuttavia non mancano i timori, soprattutto verso la terza dose sul vaccino ai più giovani: meno della metà dei genitori con figli under 12 sono propensi a vaccinarli e il 23% dichiara che non intende farlo.

Covid, indagine di Altroconsumo: chi non vuole vaccinarsi

Osservando l’inchiesta di Altroconsumo ci si accorge che emerge una forte polarizzazione, soprattutto tra chi non è vaccinato e non intende farlo.

L’82% di chi ha risposto all’indagine al 15 novembre era già vaccinato con ciclo completo, ma di quelli solo il 2% ha fatto anche la terza dose. Il 6% ha fatto solo la prima dose, mentre l’11% non si è vaccinato affatto. Tra questi chi è vaccinato ha un più alto livello di istruzione e una migliore situazione economica rispetto a chi non lo è.

Covid, indagine di Altroconsumo: le motivazioni per non vaccinarsi

Ma perché alcuni hanno deciso di non vaccinarsi? Altroconsumo ha indagato anche su questo. Il 51% non ritiene i vaccini sicuri, mentre il 38% non li ritiene efficaci. Il 22% dice di non essersi vaccinato perché non appartenente a una categoria a rischio. Da sottolineare anche che il 45% non crede nella buona fede di chi lavora per approvare i vaccini e altrettante persone credono che ci siano degli interessi politici ed economici nascosti.

Numeri importanti per il Green pass, quasi 9 italiani su 10 lo possiedono. Il 53% dei possessori della certificazione verde si sente più sicuro a circolare da quando questa misura è stata introdotta, mentre il 33% ha opinione contraria, il 22% si dice incerto.

Covid, indagine di Altroconsumo: l’obbligo vaccinale

Fra tutti gli intervistati il 65% è favorevole all’obbligo vaccinale per tutti gli adulti. La percentuale scende se si parla di obbligo esteso anche ai minori tra i 12 e 17 anni (42%). Scende ancora di più se si parla dei bambini sotto i 12 anni, solo il 31% è d’accordo ad estendere l’obbligo vaccinale anche a loro.