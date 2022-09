Covid, contagi in aumento, la “grana dimenticata” per il nuovo governo, Pregliasco: “Ora siamo in una fase di transizione fra la pandemia e l'endemia"

Il Covid non molla l’Italia ed i contagi sono in aumento, perciò arriva la “grana dimenticata” per il nuovo governo guidato presumibilmente da Giorgia Meloni. Il dato è che il coronavirus torna a colpire e il governo che subentrerà rischia di ritrovarsi una “bomba” sul tavolo.

I dati sono evidenti e la curva epidemica è in netta risalita, lo dicono i dati di ieri, martedì 27 settembre. I nuovi casi sono stati 44.878 e il numero è il più altro del bimestre.

Covid, “grana dimenticata” per il governo

Solo il 26 settembre i contagi erano stati 10.008 e 28.395 il martedì precedente. E il tasso di positività? Quello è al 18,4% su 243.421 tamponi analizzati con 64 decessi, il doppio del giorno prima.

Insomma, il dato, abbondantemente anticipato dagli esperti, è che il nuovo governo, per lo più ed indicativamente composto da rappresentanti di forze politiche a trazione “morbida” sulle misure di contrasto, dovrà fare i conti anche con l’emergenza Covid, seppur in tono molto minore rispetto al passato.

Addio alle misure anti contagio

Le misure anti-contagio che stanno per giungere a scadenza non saranno prorogate. Fra pochi giorni, a fine settembre, decadrà l’obbligo di mascherina quasi ovunque: sugli autobus, in metro o in treno, ma anche negli ospedali, negli ambulatori medici e nelle Rsa.

E il virologo Fabrizio Pregliasco ha detto ad AdnKronos sul delicato tema: “Presumibilmente siamo in una fase di transizione fra la pandemia e l’endemia. Ed è una fase che necessiterà a mio avviso di una serie di interventi meno pesanti, meno difficili, e soprattutto supportati da dati scientifici”.