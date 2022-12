Durante la stagione invernale, l’influenza e il Covid tendono a colpire di più.

Questo accade perché il freddo tende a sopprimere la linea di difese immunitarie del naso e di conseguenza si è più esposti.

Covid e influenza colpiscono di più in inverno: il motivo

Si è scoperto il motivo per cui il raffreddore, l’influenza e il Covid colpiscono di più durante la stagione invernale.

Non c’erntra il fatto che in inverno le persone trascorrono più tempo al chiuso, ma la causa è dovuta proprio alle basse temperature. Il freddo tende a sopprimere la prima linea delle difese immunitarie che vengono messe in atto nel naso, la principale via di ingresso dei virus che infettano le vie aeree. Lo ha dimostrato il gruppo di ricerca guidato dall’ospedale specializzato in malattie di occhi e orecchie delle Harvard Medical School, che ha lavorato in collaborazione con la Northwestern University.

I risultati sono stati pubblicati su The Journal of Allergy and Clinical Immunology. La scoperta apre a soluzioni terapeutiche che nascondono questo punto debole, come spray nasali che rinforzano le difese immunitarie indebolite.

Il freddo indebolisce la risposta immunitaria

Il naso è uno dei primi punti di contatto tra ambiente esterno e l’interno del nostro corpo. Uno studio del 2018, pubblicato sulla stessa rivista e guidato dallo stesso istituto, aveva scoperto l’esistenza di una risposta immunitaria innescata dall’ingresso del naso di batteri e virus.

Le cellule nella parte anteriore ne rilevano la presenza e rilasciano nel muco miliardi di minuscole sacche piene di liquido che circondano e attaccano gli intrusi. I ricercatori guidati da Di Huang hanno dimostrato che questo meccanismo è influenzato dalla temperatura. Gli esperti hanno scoperto che una diminuzione di 5 gradi della temperatura indebolisce la risposta immunitaria e dimezza la quantità di vescicole prodotte. “La domanda ora è: come possiamo sfruttare questo fenomeno per proteggere di più il naso, specialmente nei mesi freddi?” ha spiegato Mansoor Amiji della Northeastern University, co-autore dello studio.