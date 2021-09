Covid, Fauci elogia l’Italia: “Sta andando meglio degli Usa, è un esempio per il mondo”

Il consigliere della Casa Bianca Anthony Fauci ha definito l'Italia un esempio per il mondo per la sua gestione della pandemia.

L’immunologo e consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci ha promosso la gestione della pandemia e l’organizzazione la campagna vaccinale in Italia parlando del nostro paese come di un esempio per il mondo.

Fauci elogia l’Italia

Intervenuto dopo essere stato insignito del premio Internal Medicine Research Award 2021 della Fadoi, la Società scientifica dei medici internisti, l’esperto ha sostenuto che l’Italia stia andando meglio degli Stati Uniti: “E’ stato uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid-19 ma da voi abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose“.

La promozione riguarda in particolare i risultati ottenuti nella campagna di vaccinazione, che ha raggiunto circa il 75% di persone vaccinate sopra i 12 anni contro il 54% degli Stati Uniti.

Fauci elogia l’Italia: “Esempio per il mondo”

“Siete diventati un esempio per il mondo così come il lavoro dei vostri medici e di tutto il personale sanitario“, ha aggiunto. Durante la consegna del premio, il presidente Fadoi Dario Manfellotto ha motivato l’assegnazione del riconoscimento affermando che in questo periodo molto difficile, durante il quale spesso sono mancati riferimenti scientifici e/o linee guida, “abbiamo sempre trovato nelle parole e negli articoli del Dott.

Fauci uno spunto fondamentale per la nostra attività clinica“.