Il famoso imprenditore italiano Flavio Briatore si è espresso su Omicron, la nuova variante sudafricana del Covid: “È solo un’influenza.”

Flavio Briatore sulla variante Omicron: l’intervista

Flavio Briatore è intervenuto mercoledì 22 dicembre, in collegamento dal suo Billionaire Resort di Malindi in Kenya, per un’intervista a ‘Zona Bianca’, programma di Rete4, condotto da Giuseppe Brindisi.

Durante l’intervento di Briatore si sono toccati diversi temi tra cui quello riguardante la variante Omicron.

Flavio Briatore sulla variante Omicron: “Solo un’influenza”

Ecco le parole di Briatore sulla variante sudafricana: “Tutti i miei amici che hanno avuto Omicron dicono che non è nient’altro che un’influenza. Siamo tutti stanchi di parlare del Covid. Non possiamo parlare solo di Covid e di Quirinale, quando abbiamo un debito di duemilasettecento miliardi e moltissime aziende in crisi.”

Flavio Briatore sulla variante Omicron: l’attacco ai No Vax

Briatore poi porta un attacco ai No Vax: “I non vaccinati continuano a dar fastidio a tutti quanti. Io non li inviterei mai in una trasmissione, creano terrore. Mediaticamente si crea una confusione incredibile e si spaventa la gente. Non possiamo confondere la gente, perché non è preparata ad essere confusa. Siamo partiti dicendo che il vaccino era la soluzione, adesso diciamo che non vale niente perché bisogna rifare i tamponi.

C’è troppa gente che parla in televisione. I no vax sono dei matti, sono dei delinquenti. Io li prenderei a calci in c***! Un No Vax dovrebbe stare chiuso in casa da solo, come in quarantena. Adesso abbiamo capito tutti quanti che i vaccini sono fondamentali, e allora vacciniamoci.”