Entro l'estate il green pass dovrebbe essere abolito: il governo sta lavorando sulle altre restrizioni da togliere nei prossimi mesi.

Il governo Draghi è al lavoro sulla road map da seguire nelle prossime settimane per procedere gradualmente con la rimozione delle ultime restrizioni: secondo quanto si apprende, il green pass non sarà abolito subito dopo lo stato di emergenza come chiesto dalla Lega ma dovrebbe comunque essere tolto entro l’inizio dell’estate.

Green pass abolito entro l’estate

Il decreto che conterrà le ultime riaperture dovrebbe essere varato intorno a metà marzo, quando si avrà maggiore contezza della curva di contagi e ricoveri. Già la prossima settimana potrebbe però essere calendarizzata una cabina di regia per discutere gli atti da adottare. Le parole d’ordine saranno come sempre gradualità e buon senso per scongiurare una ripresa dell’epidemia e garantire al contempo un ritorno alla normalità.

Il calendario delle riaperture

Anche se la road map non è ancora stata stabilita con certezza, si può dire che le prime date a cui guardare sono: