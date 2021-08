Covid, Heather Parisi insultata sul web: “I vaccinati sono super-diffusori”

Heather Parisi è stata insultata sul web dopo aver espresso il suo parere sui vaccini, citando anche un importante studio.

Heather Parisi è stata insultata sul web dopo aver espresso il suo parere sui vaccini, citando anche un importante studio dell’Oxford University Clinical Research Group. Tra gli utenti che hanno attaccato la showgirl anche Roberto Burioni.

Heather Parisi ha voluto esprimere il suo parere sul Covid e sui vaccini con un post su Twitter dai toni molto accesi. La showgirl ha citato uno studio importante dell’Oxford University Clinical Research Group. “In pratica sono super-diffusori presintomatici” ha dichiarato la donna. Da quel momento moltissimi utenti hanno iniziato ad insultarla e attaccarla. Tra questi anche Roberto Burioni, molto presente sui social network. “Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il 10 agosto su Lancet rileva che i vaccinati trasportano 251 (!!) volte il carico di virus Covid-19 nelle narici rispetto ai non vaccinati.

Heather Parisi insultata sul web: attaccata anche da Roberto Burioni

Roberto Burioni, sempre molto attivo sui social network e sempre pronto a dare il suo parere e ad attaccare, con termini spesso poco consoni, le persone che non vogliono vaccinarsi, ha deciso di rispondere a Heather Parisi.

“È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene” l’ha presa in giro il medico. “Il pifferaio magico (per meglio dire, il famoso virologo italiano Acchiappatopi) iniziò ad aizzare i topi che lo seguono contro Heather Parisi con il suo piffero magico. I ratti seguono obbedienti. E, come nel racconto dei fratelli Grimm, morirono tutti” ha prontamente replicato la showgirl, molto risentita dal suo attacco.

Heather Parisi: la showgirl si era già esposta in passato

Heather Parisi aveva già parlato di questo argomento in passato. Era già stata spesso attaccata e insultata, ma non ha mai smesso di esprimere il suo pensiero, indipendentemente dalle critiche. “Ho scelto di pagare di persona il prezzo dell’emarginazione per difendere le mie idee e la mia libertà ad esprimerle. Non c’è nessuna convenienza personale in quello che faccio. Al contrario, c’è emarginazione e pubblico disprezzo” aveva dichiarato in passato la famosa showgirl.