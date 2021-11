Covid, i no vax rischiano di morire 9 volte più dei vaccinati: lo studio

Covid, un nuovo studio francese fa emergere importanti novità sui vaccini. I no vax rischiano di morire nove volte in più rispetto a chi si vaccina

Dopo lo studio dell’Iss svolto in Italia, una nuova ricerca, questa volta francese, ci ricorda la grande importanza dei vaccini nella lotta alla pandemia Covid, purtroppo non ancora del tutto sconfitta. È stato il Dress, Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques, a portare avanti questa specifica ricerca, voluta dal governo francese.

Importanti i risultati evidenziati dal Dress, che nello studio ha analizzato i dati relativi a una platea di persone di età pari o superiore ai 20 anni. Stando ai dati dei decessi post contagio registrati in Francia tra il 4 ottobre e 31 ottobre 2021, 52 casi riguardano persone non vaccinate, mentre solo 6 sono i morti tra i vaccinati. Ma non solo. La quantità di persone no vax finite in terapia intensiva è nove volte superiore alla quantità di persone vaccinate nella medesima situazione.

In Francia le persone di età superiore a 20 anni non vaccinate costituiscono attualmente il 51% dei ricoverati nei reparti di rianimazione e il 44% dei reparti di degenza ordinaria. Il tasso di ricovero per i vaccinati è invece fermo all’11%.