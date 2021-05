Covid, il Principe William ha fatto la prima dose del vaccino contro il Coronavirus: “Grazie per quello che fate”

Il Principe William ha rivelato via social di aver ricevuto la prima dose del vaccino contro il Coronvirus.

Covid: il Principe William fa il vaccino

Il Principe William si è recato allo Science Museum per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid.

Un anno fa lui stesso aveva contratto il virus e aveva avuto sintomi piuttosto preoccupanti. Nel suo messaggio via social il Principe William ha ringraziato i medici che lo hanno vaccinato e tutti coloro che si sono occupati dei pazienti in cura durante la grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia. “Grazie per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare”, ha scritto il Principe.

Il Principe William e i rapporti col fratello Harry

I rapporti tra William e suo fratello Harry sarebbero alquanto tesi a causa delle recenti interviste rilasciate dall’ex duca del Sussex in merito alla sua vita nella famiglia Reale. Nella sua intervista da Oprah Winfrey, parlando di suo fratello William, Harry è arrivato a dire che secondo lui “si sentirebbe in trappola”. William in seguito ha smentito tali affermazioni e ha anche rinnegato quanto detto da Harry in merito alle accuse di razzismo.

Al funerale del nonno, il Principe Filippo, i due avrebbero avuto modo di chiarirsi ulteriormente ma sembra che i rapporti non siano comunque dei migliori. Entrambi hanno comunque affermato che, divergenze o no, continueranno a volersi bene.

Il Principe William e Kate Middleton

Il Principe William continua ad adempiere ai suoi doveri da futuro Re d’Inghilterra al fianco di sua moglie, la duchessa Kate Middleton, che a differenza della cognata Meghan continua a ricevere consensi a corte. La duchessa di Cambridge è molto presa dai suoi tre bambini: George, Charlotte e Louis (nato il 23 aprile 2018). In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla famiglia, che attraverso i propri account ufficiali condivide scatti dei propri impegni ufficiali e della vita dei 3 Royal babies. Molto presto i 3 avranno altri due nuovi cuginetti: Meghan Markle darà alla luce la sua seconda figlia a giugno, mentre la principessa Beatrice di York ha annunciato pochi giorni fa di essere in attesa del suo primo figlio (la cui nascita è prevista per i primi mesi autunnali).