Covid, in Germania stop allo stipendio per i non vaccinati in quarantena da novembre

Germania, stop agli stipendi per i non vaccinati al covid in quarantena: arriva la stangata che da novembre colpirà tutti i no-vax.

Linee di condotta rigidissime in Germania: da novembre in poi taglio agli stipendi di tutti coloro che non si sono vaccinati e saranno costretti a trascorrere un periodo di quarantena.

Vaccino covid: la decisione della Germania per gli stipendi

Aria di cambiamento in merito al green pass e alle manovre volte ad arginare la diffusione del virus.

Non solo in Italia – con il nuovo decreto – ma anche in Germania, con il ministro della Salute Jens Spahn che, in accordo con i colleghi dei Laender, ha varato una manovra che andrà a sospendere gli stipendi per tutti i lavoratori non vaccinati costretti in quarantena.

Stop agli stipendi per i non vaccinati al covid in Germania

D’ora in avanti quindi, per tutti coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale e lavorano in germania, pur avendo diritto ad una retribuzione in caso di malattia, non vedranno alcun compenso in caso di giorni di assenza causati dal Covid-19.

Questa decisione mira chiaramente a sollecitare l’adesione ai vaccini e rafforza ancor di più l’importanza del green pass.

Stipendi per i non vaccinati al covid in Germania in caso di altre malattie

Come detto, in caso di quarantena e conseguente isolamento per via del virus, i lavoratori tedeschi non avranno diritto a percepire alcuno stipendio. Non varia invece la legge in materia di malattie diverse dal Coronavirus: in quel caso infatti i cittadini tedeschi possono stare tranquilli, poichè continueranno a percepire la retribuzione che gli spetta.