Covid, ISS: “I no vax rischiano di morire 9 volte di più”

Covid, l'ISS spiega i rischi che corrono i no vax: possibilità 9 volte superiore di morire per il virus e 16 volte in più di finire in terapia intensiva

Rispetto a un individuo che ha ricevuto la somministrazione di vaccino nei 5 mesi precedenti, chi sceglie di non farlo è 16 volte più a rischio di terapia intensiva.

Covid, l’ISS spiega i rischi per un no vax

In un report dell’ISS – Istituto Superiore per la Sanità – sono emersi numeri sorprendenti per quanto riguarda l’efficacia del vaccino e la protezione che garantisce.

Se viene ribaltata la prospettiva, invece, vengono alla luce gli inutili rischi che chiunque sceglie di non vaccinarsi corre.

Un non vaccinato rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi ha 10 volte più rischi di essere ricoverato per Covid, 16 volte in più di finire in terapia intensiva e 9 volte in più di morire per il virus.

Covid, ISS: diminuzione dell’efficacia del vaccino dopo 5 mesi

Nello stesso documento reso pubblico dal’ISS, il team di esperti conferma il calo di efficacia del vaccino a distanza di 5/6 mesi dall’ultima dose. Per questo motivo, è fondamentale aderire alla dose booster e nel caso sia necessario anche a ulteriori dosi future:

«In generale, su tutta la popolazione, l’efficacia vaccinale passa dal 73,5% nei vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi, al 43,9% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi».

Per quanto riguarda la protezione da malattie gravi dovute dall’infezione del Covid-19, l’efficacia rimane piuttosto stabile anche passati i 5 mesi:

«Si osserva, infatti, una decrescita dell’efficacia vaccinale di circa otto punti percentuali, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di 5 i mesi è pari al 92,5%, mentre risulta pari all’84,8% per i vaccinati con ciclo completo da oltre 5 i mesi, rispetto ai non vaccinati».

Covid, ISS: contagi in aumento

L’istitito ha dedicato una parentesi del report all’incremento dei contagi che si sta verificando in queste settimane.

Nel periodo tra 15 e il 28 novembre, nella popolazione 0-19 anni in Italia sono stati segnalati 40.529 nuovi casi, di cui 161 ospedalizzati ma nessuno in terapia intensiva.