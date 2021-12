Vaccino Covid, il professor Pregliasco ipotizza un richiamo annuale per diversi anni al fine di combattere le varianti.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, confessa che uno scenario prevedibile per uscire dalla pandemia è quello che vede un richiamo annuale di vaccino per diverso tempo.

Lo stesso CEO di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che sarà necessario un vaccino anti-Covid all’anno, per diversi anni.

E il virologo dell’università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, ha confermato questa ipotesi:

Il professor Pregliasco ha proseguito mostrando la differenza tra SARS-CoV-2 e le altre malattie infettive, evidenziando come l’1% dei guariti di Covid ha comunque il rischio di reinfezione:

«Si è registrata una buona protezione con due dosi, ma poi un calo che non ci stupisce perché l’aver contratto il coronavirus di per sé non garantisce una protezione per la vita neppure ai guariti, rispetto ad altre malattie infettive. […] Ciò detto, la protezione non precipita. Rimane abbastanza alta quella dalla malattia grave, che dopo due dosi è del 95% circa e diventa 80-85% dopo sei mesi. La protezione dall’infezione, che peraltro era un elemento “secondario” perché l’obiettivo di registrazione del vaccino era proprio di evitare della malattia grave, è dopo due dosi all’80% e dopo sei mesi al 55%».