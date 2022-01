Covid, ISS: “Ricoveri in terapia intensiva 25,6 volte superiori nei no vax”

L'Iss ha condiviso uno studio che evidenza la forte propensione dei No vax a finire in terapia intensiva in seguito ad aver contratto il Covid.

Covid, lo studio sui ricoveri dell’Iss

L’iss – Istituo Superiore di Sanità – ha condotto uno studio che ha portato a risultati lampanti: i ricoveri in terapia intensiva per Covid sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a coloro che hanno ricevuto tre dosi di vaccino.

Il tasso di ricovero nelle terapie intensive è pari a 23,1 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati, mentre si assesta a 1,5 ogni 100mila per i vaccinati da oltre 120 giorni. Per coloro che hanno ricevuto la somministrazione entro 4 mesi o dispongono della dose booster, il dato è fermo a 1 ogni 100mila soggetti.

Covid, Iss: aumento generale dell’incidenza

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell’epidemia, durante il periodo intercorso tra il 20 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022, sono stati segnalati 934.886 nuovi casi e ben 721 decessi.

Secondo questi dati, l’incidenza sui 14 giorni è aumentata in tutte le regioni ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano

Covid, Iss: aumento dei casi nel personale sanitario

Un dato che fa preoccupare è relativo all’incremento di contagi nel personale socio-sanitario. Nelle ultime due settimane si è registrato un forte aumento: 9.759 nuovi casi contro i 3.436 della settimana precedente.

Anche la percentuale di casi sul totale di quelli riportati risulta in aumento dal 1,8% della settimana precedente al 2,1% di oggi.