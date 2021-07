Covid, la Francia è entrata nella quarta ondata della pandemia. Al via il pass sanitario

I contagi da Covid-19 hanno ripreso a correre in Francia. E il paese è entrato ufficialmente nella quarta ondata pandemica

In seguito al superamento, per la prima volta da settimane, della soglia dei 10mila nuovi contagi di Covid nella giornata di venerdì, la Francia è ufficialmente entrata nella quarta ondata della pandemia.

Covid e variante Delta Francia: è quarta ondata

Nonostante questo il governo Macron ha deciso di ritoccare alcune delle misure previste nel pass sanitario e considerate impopolari.

Presentando il progetto di legge con una serie di allentamenti in consiglio dei ministri, mantenendo però l’applicazione del pass sanitario a partire dal 21 luglio per teatri e cinema e da agosto anche per bar e ristoranti. Per evitare sanzioni i gestori dei locali saranno tenuti a far rispettare il controllo del pass sanitario: la multa inizialmente raggiungeva la somma di 45mila euro oltre al rischio di un anno di carcere ma le nuove misure prevedono che la sanzione sia progressiva e fino a 1500 euro per una persona fisica o fino a 9000 euro (più un anno di carcere) in caso di recidiva.

In ogni caso, come sottolineato dal portavoce del governo Gabriel Attal, il primo periodo verrà considerato di rodaggio e non saranno previste sazioni; anche se tale periodo non è da considerarsi un rinvio dell’obbligo. Nella giornata di lunedì 19 luglio, c’è stato un picco di contagi da Covid-19 in Francia. Intanto, lo stesso paese continua comunque ad andare verso una diminuzione delle restrizioni e verso l’utilizzo del pass sanitario.

Leggi anche: Francia, vaccinatrice no vax falsifica e vende green pass a 500 euro: arrestata

Covid e variante Delta Francia: i nuovi numeri

Nella giornata appena trascorsa in Francia vi sono state ben 18mila nuove persone infette da Covid. Un numero estremamente alto se si pensa che solo 7 giorni fa i dati giornalieri non arrivavano nemmeno a segnare 7mila nuovi contagi ogni 24 ore. Per avere cifre così elevate, per quanto riguarda i casi giornalieri, bisogna tornare indietro a metà maggio del 2021.

Covid e variante Delta Francia: le parole di Olivier Véran

Olivier Véran, il ministro della Salute francese ha commentato i più recenti dati epidemiologici. Secondo ciò che lui stesso ha dichiarato, si tratterebbe di un incremento “mai visto“. Durante il suo discorso presso l’Assemblea Nazionale ha detto che i nuovi numeri sembrerebbero mostrare “un aumento della circolazione del virus pari al 150% in una settimana”. Ha poi aggiunto: “Non abbiamo mai visto una crescita del genere, né con il Covid (il ceppo storico del virus) né con la variante inglese, né con quella sudafricana né brasiliana”.

Leggi anche: Francia, no vax protestano e scendono in piazza: danneggiati alcuni centri vaccinali

Véran ha inoltre affermato che la variante Delta è uno dei fattori che ha portato ad un così rapido innalzamento dei casi. All’interno del suo intervento, il ministro ha anche colto l’occasione per rimarcare l’importanza dei vaccini. “la vaccinazione è una chance, un diritto, ma può diventare un dovere“, ha detto. Dopodichè, ha ribadito come si debba tutti essere uniti su questo fronte e collaborare per arrivare all’immunità di gregge.

Leggi anche: Maurizio Di Marzio arrestato in Francia: preso a Parigi l’ultimo ex brigatista latitante