Covid, Locatelli raccomanda prudenza sulle riaperture

Covid, Franco Locatelli si è espresso sul ritorno alla normalità: "Non deve passare il messaggio di un liberi tutti".

Il 31 marzo termina lo stato di emergenza per la pandemia da Covid in Italia. A tal proposito, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha voluto lanciare un importante messaggio. A margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, Locatelli si è così espresso nel corso di una conferenza stampa coi giornalisti a Lecce: “Non deve passare il messaggio di un liberi tutti, ma di gradualità e prudenza nelle riaperture”.

Covid, Locatelli: “Abbiamo ancora una circolazione virale”

Franco Locatelli ha spiegato: “Non dimentichiamo che abbiamo ancora una circolazione virale che non è esattamente tra le più basse, quindi, è importante mantenere quei criteri di progressività e gradualità, andando nella direzione delle aperture perché la situazione epidemica ci consente di farlo, ma tutto questo lo si è ottenuto solamente grazie ai vaccini e al senso di responsabilità che ognuno di noi ha avuto e grazie all’adattamento delle decisioni al contesto epidemiologico”.

Green pass: alcuni partiti lo vogliono cancellare

Sono diversi i partiti, sulla scia di ciò che sta accadendo in altri paesi d’Europa, che vogliono cancellare il green pass. Il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza e, di conseguenza, decadrebbero tutte le misure relative a tale difficile periodo. Come informa FanPage, a non volere la certificazione verde è in primis la Lega di Matteo Salvini, il quale ha chiesto di sopprimerlo entro marzo.

Situazione più complessa nel Movimento 5 stelle.

I parlamentari hanno chiesto di eliminare la certificazione in maniera immediata. Il presidente Giuseppe Conte ha tuttavia richiamato all’ordine, negando una simile possibilità. Anche Fratelli d’Italia, rappresentato nella persona di Giorgia Meloni, è da sempre contrario a questo documento che al momento permette di accedere alla maggior parte di servizi, locali e luoghi di lavoro.