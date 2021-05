Nelle ultime settimane, Molfetta ha registrato un aumento esponenziale di contagi Covid (+135), diventato uno dei comuni pugliesi con il tasso più alto.

Le decisioni emerse in ambito governativo volte ad attuare la graduale ma costante riapertura dell’Italia devono quotidianamente scontrarsi con specifiche situazioni territoriali ancora fortemente gravate dalla pandemia da coronavirus. In questo contesto, infatti, si inserisce ad esempio il caso di Molfetta, comune in provincia di Bari, in Puglia.

Covid, Molfetta: aumento esponenziale di contagi in una settimana

Il comune di Molfetta ha vissuto un mese di aprile drammatico, caratterizzato dal progressivo aggravarsi della situazione epidemiologica.

Sulla base dei report diramati dall’Asl di Bari, nel corso del mese di marzo, la città era riuscita a contrastare la diffusione del virus e arginare il pericolo della terza ondata, diventando uno dei comuni con il più basso tasso di incidenza di contagi della zona.

Un simile risultato, tuttavia, ha dovuto fronteggiare una brusca e improvvisa inversione di tendenza avvenuta nel corso delle ultime settimane. A fine aprile, quindi, la città di Molfetta è stata riclassificata come uno dei comuni con il più alto tasso di contagi ogni 100.000 abitanti, entrando a pieno titolo nella top ten dei comuni maggiormente colpiti dal SARS-CoV-2.

Covid, Molfetta: l’aumento dei contagi raggiunge +135 positivi

Recentemente, l’Asl ha rilasciato il report aggiornato stilato in merito all’andamento della pandemia Covid in Puglia: il documento, inoltre, è stato corredato da un’analisi specifica dei trend emersi nei singoli comuni della Regione.

Nella settimana compresa tra lunedì 19 e domenica 25 aprile, a Molfetta è emerso un aumento dei contagi pari a 135 nuovi positivi: la settimana precedente, i nuovi positivi erano stati 107 ma erano poi saliti a 131 in seguito al perfezionamento dei dati. Alla luce dei valori registrati, quindi, il tasso di positività al Covid di Molfetta per 100.000 abitanti è passato dal 225,3 della scorsa settimana al 232,2 della settimana attuale.

Di conseguenza, in un arco temporale estremamente ristretto, Molfetta si è trasformata da terza città per tasso di contagio più basso a decima città con tasso di contagio più alto della Puglia. Attualmente, infatti, il comune viene superato solo da Modugno, con un tasso di 237,0; Corato, con un tasso di 256,6; Valenzano, con un tasso di 263,7; Altamura, con un tasso di 320; Bitonto, con un tasso di 346,4; Bitritto, con un tasso di 372,5; Gravina, con un tasso di 389,1; Terlizzi, con un tasso di 453,1; Ruvo, con un tasso di 662,2.

Covid, Molfetta: aumento contagi e campagna vaccinale

Il report settimanale diffuso dall’Asl, infine, riporta anche l’andamento aggiornato della campagna vaccinale, rivelando il numero delle inoculazioni di farmaco anti-Covid sinora effettuate.

In totale, l’Asl di Bari ha somministrato 411.583 dosi di vaccino, delle quali 366.222 risultano essere prime dosi mentre altre 105.348 dosi sono state usate per il richiamo vaccinale.

Fino alla giornata di giovedì 29 aprile, invece, a Molfetta sono state somministrate complessivamente 16.577 dosi di farmaco, delle quali 12.234 prime dosi e 4.343 seconde dosi.