Covid, morto medico di base a Ercolano: aveva 64 anni ed era vaccinato

La comunità di Ercolano è in lutto per la morte del dottor Bernardo Cozzolino, medico di famiglia che operava come volontario per aiutare i clochard.

Lutto a Ercolano per la morte del dottor Bernardo Cozzolino, medico di famiglia molto conosciuto nella zona e attivo nel sociale, impegnandosi da tempo in attività di volontariato al fianco delle persone più povere e bisognose. Il Covid lo ha colpito nonostante si fosse vaccinato.

Aveva 64 anni, l’intera comunità ne piange la scomparsa e si stringe al dolore dei suoi cari.

Covid, morto medico di base a Ercolano

Bernardo Cozzolino è deceduto a causa del coronavirus nonostante avesse ricevuto la doppia dose di vaccino. I cittadini lo ricordano per la sua professionalità e la sua gentilezza. Era un medico di famiglia, ma operava anche come volontario nelle stazioni di Napoli, aiutando gratuitamente i clochard e le persone in difficoltà, anche di notte.

Dopo essere risultato positivo al Covid, le sue condizioni sono peggiorate. Per Cozzolino è stato necessario il ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli. Purtroppo il medico non ce l’ha fatta.

Covid, morto medico di base a Ercolano: il ricordo del sindaco

La comunità di Ercolano è in lutto per la morte di Bernardo Cozzolino e a farsi portavoce dello sconforto generale è il sindaco Ciro Buonajuto, il quale ha dichiarato: “Oggi è un giorno triste per la comunità.

Purtroppo il Covid ci ha portato via il dottor Bernardo Cozzolino. Tanti di noi hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzare la sua profonda devozione nell’aiutare il prossimo, sia come medico sia come uomo di fede”.

“A nome mio e dell’Amministrazione tutta esprimo profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari e di chi gli ha voluto bene”, ha aggiunto.

Covid, morto medico di base a Ercolano: il dolore dei colleghi

Paolo De Liguoro, medico di famiglia, Coordinatore dei medici di Medicina Generale di Ercolano e presidente della cooperativa MediCoop Vesevo, ricorda il collega Cozzolino, commentando: “Maledetto Covid. Non avrei mai voluto fare questo post, soprattutto in questo momento storico, dove tanti increduli, scettici, complottisti, no vax affermano l’inutilità del vaccino. È venuto a mancare per il Covid l’amico e collega di Ercolano, Bernardo Cozzolino, un mio caro amico, un medico di famiglia stimato e apprezzato, un uomo che ha dato tanto agli ultimi, una persona perbene, ha pagato a caro prezzo il suo amore per la professione. Ancora una volta la MediCoop Vesevo e la Medicina di famiglia vesuviana attonita, piange un collega, che purtroppo si va ad aggiungere al triste elenco di medici morti per il Covid”.

Poi ha sottolineato: “Ero convinto che questa mattanza fosse finita, soprattutto con la doppia dose di vaccino, ma con la morte del nostro Bernardo, che ha combattuto per un mese in ospedale contro il maledetto Covid e con il quale mi sono sentito tante volte nei giorni scorsi, prima che la situazione precipitasse, abbiamo la conferma che anche con due dosi si rischia di ammalarsi e di morire. Non a caso siamo partiti con le terze dosi e continuiamo a predicare prudenza. Nessuno abbassi la guardia. La guerra con il Covid non è ancora finita“.

Infine, il saluto al collega e amico: “Ciao Bernardo, di sicuro nessun collega ti dimenticherà, sei stato un uomo buono, un Professionista serio, un uomo di Chiesa. Proteggici da lassù”.