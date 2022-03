Covid, nuovo lockdown a Shenyang: 9 milioni di persone bloccate in casa

A causa dell'aumento dei casi Covid dovuto alla variante Omicron, i 9 milioni di abitanti di Shenyang sono nuovamente in lockdown.

A causa dell’aumento dei casi Covid a Shenyang, città industriale nel Nord-Est della Cina, le autorità hanno imposto un nuovo lockdown: sono circa 9 milioni le persone che vi risiedono e che ora si trovano confinate in casa.

Lockdown a Shenyang

Capoluogo della provincia di Liaoning, al confine con quella di Jilin, e sede di molte fabbriche tra cui quella della casa automobiistica Bmw, negli ultimi giorni è stato uno dei territori in cui si sono registrati maggiori contagi dovuti alla diffusione della variante Omicron. Per tentare di fermarne la circolazione si è dunque optato per la soluzione più drastica, quella di chiudere tutto come nella prima fase della pandemia.

Tra le province con più infezioni riscontrate vi sono anche Jilin (1.902), Fujian (110) e Heilongjiang (43). In totale sono 4.770 le nuove infezioni registrate dal Ministero della Salute, che hanno portato a 23.138 il numero degli attualmente postivi presenti nella Cina continentale.

Lockdown a Shenyang: “Ridurremo l’impatto sull’economia”

Per gestire la nuova ondata della pandemia, nella provincia di Jilin sono anche stati costruiti otto ospedali temporanei e due centri per le quarantene.

Il presidente cinese Xi Jinping ha confermato le politiche sulla tolleranza zero contro il Covid con però alcune modifiche a causa dell’economia sempre più sotto pressione. Il suo impegno sarà quello di ridurre l’impatto sulla crescita delle misure finora seguite assicurando che la Cina “cercherà di ottenere il massimo effetto di prevenzione e controllo al minor costo e di ridurre al minimo l’impatto dell’epidemia sullo sviluppo economico e sociale“.