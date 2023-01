Covid, Pregliasco sulla variante Kraken: "Rischiamo la fiammata"

La variante Kraken torna a far preoccupare gli esperti infettivologi della pandemia Covid.

Fabrizio Pregliasco ha commentato la notizia data dall’Ecdc secondo cui questa variante potrebbe presto diventare quella predominante in Europa.

Covid, l’Ecdc avverte sulla variante Kraken

A quasi tre anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19 del marzo 2020, il Coronavirus ha solo leggermente allentato la sua presa, non spettendo però di preoccupare gli esperti. Dopo la variante Omicron e delle sue sottovarianti, la nuova antagonista potrebbe essere Kraken che, come ha avvertito l’Ecdc potrebbe presto diventare predominante in Ue.

Covid, Pregliasco: “Con diffusione variante Kraken rischio fiammata”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, è stato intervistato dall’AdnKronos Salute e ha detto la sua in merito a questa nuova svolta: “Abbiamo già visto in passato che le nuove varianti in poco tempo schizzano in alto. Dobbiamo tenere conto che questa possibilità, come evidenziato bene dall’Ecdc, c’è anche per XBB.1.5 o ‘Kraken’ con una possibile fiammata di rialzo dei casi.

Quindi, immaginare come ha fatto l’Ecdc di avere più attenzioni nel caso di un aumento dei casi, è la direzione giusta per continuare, anche con una larga diffusione di ‘Kraken’ in Italia, a convivere con il Sars-CoV-2.”