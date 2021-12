Covid, quali sono le regioni a rischio zona gialla e arancione dopo Capodanno?

Due regioni rischiano di finire in zona gialla dopo Capodanno mentre altre temono la fascia arancione: quali sono?

Con la crescita della curva dei contagi e dei ricoveri legati al Covid, diverse regioni corrono il rischio di finire in zona gialla o arancione dopo Capodanno: quali sono e com’è la situazione nei loro ospedali?

Zona gialla e arancione dopo Capodanno

Attualmente l’Italia è per la maggior parte in zona bianca eccetto alcuni territori che nelle ultime settimane sono passati alla fascia gialla, ovvero Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Marche, Calabria.

Zona gialla e arancione dopo Capodanno: le regioni a rischio

Tra le candidate a raggiungere queste regioni all’inizio del 2022 vi è il Lazio, che ha raggiunto un tasso di occupazione delle terapie intensive pari al 14% e dell’area medica al 15%.

L’assessore alla Sanità D’Amato ha già confermato che “i numeri per la zona gialla ci sono“. A rischio anche la Lombardia, dove si registra il 12% di saturazione dei posti letto in rianimazione e del 14% in degenza ordinaria (cifra che in una settimana potrebbe oltrepassare la soglia del 15% necessaria per il cambio di zona).

A rischiare la zona arancione, in cui si entra con le terapie intensive occupate più del 20% e le aree mediche più del 30%, sono invece: