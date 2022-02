Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito il passaggio delle Marche in zona arancione.

Nel pomeriggio di venerdì 4 febbraio, in seguito alla diffusione del report con i dati aggiornati in materia di pandemia da coronavirus stilato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dalle Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per stabilire il passaggio in zona arancione delle Marche.

In merito all’ordinanza firmata, il ministro Speranza ha dichiarato: “Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Regioni, ho firmato l’ordinanza che sancisce il passaggio delle Marche in area arancione”.

Marche in zona arancione, il governatore Acquaroli su Facebook

La riclassificazione delle Marche dalla zona gialla alla zona arancione entrerà ufficialmente in vigore a partire dal prossimo lunedì 7 febbraio.

L’ordinanza è stata commentata dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che ha scritto su Facebook il seguente messaggio: “È arrivata la comunicazione del Ministro Speranza per il passaggio in zona arancione da lunedì.

La Regione non ha alcun potere di intervento rispetto a questa misura che, anche se prevedibile da oltre un mese, ritengo ormai essere superata rispetto alla fase attuale della pandemia”.

I dati aggiornati delle Marche

Secondo quanto riportato dal monitoraggio redatto da ISS, Ministero della Salute e Regioni, le Marche presentano attualmente un tasso record di occupazione di posti letto in terapia intensiva del 26,3% e del 33,1% nei reparti ordinari.