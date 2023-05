Cricca vuole riconquistare Isobel Kinnear: "Provo un sentimento forte"

Adesso che Amici è giunto a conclusione, Cricca vorrebbe riconquistare Isobel Kinnear. La loro storia d’amore è iniziata proprio durante il talent, ma è finita a causa del contesto. Cosa ha intenzione di fare il cantante?

Cricca vuole riconquistare Isobel Kinnear

Amici 22 è giunto a conclusione e a trionfare è stato il ballerino Mattia Zenzola. Adesso che il talent di Maria De Filippi è finito, Cricca vorrebbe provare a riconquistare Isobel Kinnear. Mentre la ballerina non risponde alle domande sul cantante, quest’ultimo ha voluto vuotare il sacco. Intervistato da SuperGuidaTv, ha ammesso di provare ancora un sentimento molto forte.

Come vuole agire Cricca per riconquistare Isobel?

Cricca ha dichiarato:

“Cosa mi univa con Isobel Kinnear? Sicuramente l’Australia. È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori”.

Il cantante non sa ancora cosa fare per riconquistare Isobel, ma ha sottolineato che prova ancora un “sentimento molto forte” per lei.

Al momento, la Kinnear non ha commentato le parole di Cricca. Quest’ultimo, dal canto suo, sa benissimo che riuscire a riconquistarla adesso sarà quasi impossibile. Isobel, infatti, ha ricevuto tre proposte di lavoro, che la porteranno in giro per il mondo. Il cantante ha concluso: