Amici, Andreas Muller si schiera con Isobel Kinnear: gesto social per la ballerina australiana.

La prima eliminata della finalissima di Amici di Maria De Filippi è stata Isobel Kinnear, che ha perso al televoto con Mattia Zenzola. Questo risultato ha lasciato molte persone con l’amaro in bocca. Andreas Muller si è schierato dalla parte della ballerina australiana.

La prima sfida della finale di Amici ha visto Isobel Kinnear scontrarsi con Mattia Zenzola. Considerando che la ballerina australiana era considerata una dei preferiti per la vittoria, in molti credevano che l’esito del televoto fosse quasi scontato. Invece, primo grande colpo di scena della serata, Isobel è stata eliminata. In molti sono rimasti senza parole davanti a questo risultato, compreso Andreas Muller.

Andreas Muller: la vincitrice è Isobel

Appena Isobel è stata eliminata da Amici, Andreas ha condiviso una Instagram Stories dedicata alla ballerina australiana. Taggandola, Muller si è limitato ad aggiungere una emoticon a forma di cuore e una raffigurante una coppa. Insomma, non ci sono dubbi: per il fidanzato di Veronica Peparini, la vera vincitrice è stata la Kinnear.

Amici: fioccano proposte lavorative per Isobel

Anche se Isobel è stata la prima eliminata da Amici, è stata l’allieva ad aver ricevuto più proposte lavorative: un contratto di due anni con l’agenzia AMCK Dance, un invito alle audizioni del musical Chicago e un contratto di lavoro in Spagna.