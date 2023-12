Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Pd, è risultato positivo al Covid: le polemiche l’aereo preso per andare a Padova.

Il microbiologo e senatore del Partito democratico, Andrea Crisanti, ha ricevuto molte critiche per aver preso un aereo per andare da Roma a Padova dopo aver rivelato di essere risultato positivo al Covid. Dopo ore di polemiche, Crisanti ha deciso di fare chiarezza sulla situazione.

Crisanti positivo al Covid, l’aereo preso per andare a Padova: la polemica

“Sono positivo al Covid da lunedì sera, 27 novembre. Sono arrivato con un aereo da Londra lunedì, ho preso la macchina e sono andato a Padova. Dopo ho fatto il tampone, lunedì sera. E da lì non mi sono mosso“. Con queste parole, l’esperto di microbiologia e senatore dem Andrea Crisanti ha ricostruito le tappe della sua positività al SARS-CoV-2 ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora.

Il motivo per il quale il senatore ha fornito tutti questi dettagli sulla sua positività è stato spiegato dai conduttori del format trasmesso su Rai Radio 1. Alcuni quotidiani veneti come La Voce di Venezia oppure Il Gazzettino, dopo aver appreso che il microbiologo fosse stato contagiato dal virus, hanno cominciato a chiedersi se avesse preso un aereo per tornare a Padova quando era già consapevole di essere positivo.

Il Gazettino, in particolare, cita anche il volo in questione che pare sia un Ita Airways Roma-Venezia decollato giovedì 30 novembre.

La spiegazione

Alle osservazioni dei quotidiani, Crisanti ha replicato: “Ho il certificato medico delle 14 di giovedì, quindi potevo solo stare a Padova”.

Su X, il senatore del Pd aveva scritto di essere positivo mercoledì 29 novembre. A questo proposito, aveva commentato: “Grazie all’eliminazione delle misure di contenimento, potrei andare liberamente in giro a diffondere l’infezione con il rischio di causare una malattia grave in una persona fragile”.

Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, poi, ha precisato che, dopo aver scoperto di essere positivo, si è barricato in casa.

Durante la diretta, Crisanti ha anche ricevuto un “consulto” da parte del virologo Fabrizio Pregliasco. “Un po’ di tosse ci sta. Se non è un soggetto ad alto rischio, va benissimo un antinfiammatorio”, ha scherzato il collega.