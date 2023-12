Terribile incidente a Pavia: un’auto è caduta nell’acqua del Naviglio, dopo aver impattato contro un’altra vettura in via della Repubblica. Il sinistro non ha causato vittime ma è stata segnalata la presenza di cinque feriti: la ragazza che si trovava alla guida del veicolo che si è ribaltato nel Naviglio è in gravi condizioni.

Incidente a Pavia, auto si ribalta e cade nel Naviglio

Intorno alle 16:25 di venerdì 1° dicembre, una vettura si è schiantata contro un’altra macchina in via della Repubblica, a Pavia. A seguito dell’impatto, una delle due auto rimaste coinvolte nel sinistro stradale si è ribaltata ed è precipitata in acqua, nel Naviglio.

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i sanitari del 118 dislocati a bordo di un’automedica e di due ambulanze, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale.

Un ferito grave, altri quattro hanno riportato traumi lievi

Stando alle informazioni sinora diffuse, nel sinistro sono rimaste ferite cinque persone. La conducente dell’auto che è finita nel Naviglio, una ragazza poco più che 20enne, è stata rinvenuta in arresto cardiaco ed è stata portata all’ospedale San Matteo in codice rosso. Un altro uomo di 51 anni, entrato in acqua per soccorrere la giovane guidatrice, ha riportato traumi minori ed è stato trasferito in codice giallo al San Matteo. Nel medesimo nosocomio, poi, è stato trasportato anche un ragazzino di 13 anni in codice verde che si trovava a bordo della seconda auto.

Per quanto riguarda gli altri due feriti, un uomo di 77 anni è stato portato al pronto soccorso in codice verde senza aver però riportato traumi evidenti mentre un altro giovane di 23 anni non è stato ospedalizzato. Il 23enne, infatti, è stato medicato sul posto.